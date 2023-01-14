Почему в Раде взялись только за избранных пророссийских нардепов – кто придет на их место

В пятницу, 13 января, Верховная Рада лишили мандатов 5 депутатов из Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ). Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина – по причине лишения их ранее украинского гражданства. Аксенова – по его собственному заявлению. Интересно, что Медведчук, Козак, и Кузьмин прошли в парламент, как списочники, то Андрей Деркач и Андрей Аксенов, как мажоритарщики. Аксенов победил на довыборах 28 марта 2021 года в округе №50 (Донецкая область), а Деркач был избран народным депутатом в 2019 году по 159 округу (Сумская область). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему власть взялась именно за этих нардепов, а также – ожидать ли пополнения парламента за счет новых представителей "ОПЗЖ".

ОПЗЖ. Фото: из открытых источников

Вполне вероятно, что "отряд не заметит потери бойцов" — и украинский парламент просто продолжит работать еще более сокращенным составом

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что ключевым фактором в ракурсе "кого казнить, а кого миловать" стало то, как вели себя депутаты ОПЗЖ после 24 февраля 2022-го, когда началось широкомасштабное российское вторжение. Это, подчеркивает эксперт, стало некой точкой бифуркации депутатов.

"Если мы говорим о группе Юрия Бойко, там около 20 человек. Они остались в Украине. И с первых дней полномасштабного российского вторжения голосовал за проекты, которые предлагала провластная фракция "Слуга народа". Плюс – публично поддерживают власть в контексте обороны Украины, осуждения российской агрессии и так далее. Часть других депутатов оказалась по другую сторону баррикад. Тоже этого особого не скрывая. В контексте того же Медведчука был целый процесс. Потом он пытался покинуть Украину, был задержан. В итоге произошел обмен. Козак, Деркач и Кузьмин также находятся за пределами нашей страны и открыто подыгрывают или подыгрывали агрессору. Так что всё, происшедшее с ними, вполне логично", – поясняет политолог.

По его мнению, механизм лишения гражданства, а потом – мандата был избран, потому что у СБУ есть подозрения, а то и доказательства, что у четверки (Медведчук, Козак, Деркач, Кузьмин) имеется гражданство других стран (включая российское). Что не вписывается в правовое поле Украины. Подобные подозрения были и касательно Аксенова, бывшего до избрания нардепом мэром Доброполья в Донецкой области. Но доказать ничего не удалось. А сейчас он добровольно сложил мандат.

"Прежде, чем говорить о том, войдут ли в парламент следующие списочные депутаты от ОПЗЖ, следует понять, а что вообще происходит с этой политсилой? Были судебные процессы, был запрет этой партии. Депутаты как бы избраны, а деятельность партии как бы незаконна. Потому абсолютно непонятно, будут ли последующие списочники приведены к присяге. Ну, а о выборах по мажоритарке сейчас, понятно, говорить не приходится, – отмечает Алексей Якубин. – Вполне вероятно, что "отряд не заметит потери бойцов" — и украинский парламент просто продолжит работать еще более сокращенным составом. Хотелось бы услышать мнение ЦИК — как в ситуации запрета партии реагировать на то, что ряд депутатов лишаются мандата и формально список должен двигаться дальше".

Мандаты забрали у непосредственных проводников российского влияния в Украине

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко делится таким мнением:

"В первую очередь мандаты ВР забрали у людей, которые долгое время были непосредственными проводниками российского влияния в Украине и соучастниками операций российских спецслужб. Это самые "громкие" имена, наиболее замеченные в подрывной деятельности. Касаемо остальных представителей ОПЗЖ – процесс может быть более долгим. Однако власти уже дают сигналы, что лишение их мандатов через новый закон также рассматривается и готовится".

В случае с мажоритарщиками, продолжает эксперт, всё понятно: на их округах будут проведены, когда это станет возможным, повторные выборы. В случае со списочниками, согласно закону, должны подтянутся следующие кандидаты из избирательного списка, внесенные в ЦИК во время выборов.

"Но кто это будет конкретно – сказать невозможно, ведь высоки шансы что "следующие" в списке попросту откажутся от депутатства и связи с ОПЗЖ, когда встанет такой вопрос", – подчеркивает Ярослав Божко.

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