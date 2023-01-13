Бойко поддержал лишение мандатов коллег по ОПЗЖ: почему только сейчас экс-регионал прозрел

Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов "ОПЗЖ" Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. И здесь интересен не только сам прецедент лишения мандатов народных избранников, но и то, кто за это решение проголосовал. Среди таковых оказался один из лидеров запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Юрий Бойко. Он исправно нажал зеленую кнопку за лишение депутатского мандата всех четырех своих коллег, о чем у себя в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. О чем говорит данное голосование? Как объяснить такое поведение Бойко и не только? Каковы перспективы осколков "ОПЗЖ"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Юрий Бойко. Фото: из открытых источников

Прошедшие в парламент под крылом "ОПЗЖ" показательно помогают во время голосований провластной партии – "Слуге народа"

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что такое поведение Бойко имеет давние корни.

"Напомню, что в 2014-м Оппоблок заходил в Раду без группы Медведчука. Главными бенефициарами были тогда Ахметов и Фирташ. Но на следующие выборы группа Медведчука была "оппоблоковцам" навязана. Это не значит, что те же Бойко и Ко не были промосковскими. Но тут вопрос – кто больше промосковский. Фактически Медведчук был поставлен одним из рулевых пророссийских сил в Украине по указке Кремля. В итоге в Оппоблоке пошли сложные процессы, начались переименования, расколы. Активную роль играл Рабинович, что очень не нравилось группе Бойко. И сегодняшняя реакция самого Бойко – это такое себе алаверды. В стиле – мы вспомним всё. Отстегиваем Медведчука и его приспешников. И якобы всё теперь хорошо".

Но хорошо для них не всё, подчеркивает эксперт. Ведь есть запрос общества, чтобы ОПЗЖ вообще не было как политической силы.

"Но прошедшие туда под крылом этой партии пытаются во что бы то ни стало остаться в парламенте. Потому показательно помогают во время голосований провластной партии – "Слуге народа". Порой давая те самые голоса, без которых некоторые законы и назначения не прошли бы. Учитывая, что опзэжэшники находятся в подвешенном состоянии, "слуги" активно этим пользуются, – отмечает Тарас Загородний. – Но, подчеркиваю, запрос общества такой, чтобы партии ОПЗЖ и тех, кто в нее входил/входит вообще не было на политической карте Украины. Как на верхнем уровне (в Раде), так и на нижних (в местных органах власти)".

Эксперт обращает внимание на механизм, который применила центральная власть, "зачищая" сегодняшнюю четверку ОПЗЖ. Сначала их лишили гражданства, а потом – депутатства.

"В принципе, такой же механизм могут применять и дальше, – Тарас Загородний. – Схема выглядит – так себе – с юридической точки зрения. Но кого сейчас это волнует? Зато появляется возможность, условно говоря, одним скопом, лишить гражданства и действующих депутатов ОПЗЖ, и тех, кто находится в списке партии. Ведь, по закону, если списочники лишаются мандатов, на их место заходят те, кто шел ниже по списку и не попал в ВР. А так – можно выбить из политики всех опзэжэшников сразу, в том числе находящихся сейчас в местных органах власти. Это касается, кстати, не только ОПЗЖ, но и партии Шария. Фактически, Офис президента сейчас опробовал механизм, с помощью которого можно одним махом убрать с политической карты Украины явных и не особо явных коллаборантов, симпатиков РФ. Были бы политическая воля и желание".

По мнению политтехнолога, тут уместна аналогия с действиями Службы безопасности Украины.

"При предыдущем начальнике СБУ сквозь пальцы смотрела на присутствие в нашей стране Московского патриархата. Пришел другой начальник Службы – боевой офицер Малюк – и он взялся за МП жестко. И по делу. Это результат проявления политической воли. То же самое следует применить к ОПЗЖ, – уверен эксперт. – Надеюсь, нынешнее руководство страны решит это вопрос в ближайшее время".

Зрелища, подобные сегодняшнему, демонстрируют, что между политическими преступниками в Украине практически отсутствует такое понятие как репутация

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что сдача "своих" бывшими соучастниками (по партии и по тому, что партия творила) – одно из самых поучительных зрелищ. И сегодня, отмечает он, мы увидели очередной пример этого в исполнении Бойко.

"Это в каком-то роде традиция "Партии регионов". Я помню, как после бегства Януковича "регионалы", начиная от Герман и заканчивая Шуфричем, рассказывали о преступлениях Януковича, как будто не были их соучастниками. Если бы мы тогда сделали правильные выводы, многое пошло бы по-другому", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, зрелища, подобные сегодняшнему, демонстрируют, что между политическими преступниками в Украине не только слабая солидарность, но и что у них практически отсутствует такое понятие как репутация.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, чем закончилась битва за Соледар: кто контролирует город.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!