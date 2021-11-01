Почему оппозиция смогла бы выиграть досрочные парламентские выборы, — объясняет эксперт

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Козлова Альбіна
В парламенте поменялись расстановки сил, фото Википедия
Политический эксперт и
замдиректора Украинского института политики Владислав Дзвидзинский прокомментировал результаты опроса портала "Комментарии" в социальной сети Facebook о том, какой политической партии они доверяют больше всего.
Согласно результатам нашего опроса на первом месте оказалась партия "Европейская солидарность", набрав 41,53% голосов пользователей. Партия "Сила и честь" заняла второе место в рейтинге. Ей, согласно опросу, доверяет 12,5% украинцев. На третьей позиции рейтинга оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Эксперт назвал результаты опроса яркой демонстрацией общих тенденций, которые сейчас происходят в украинском
обществе. По его словам, это связано с тем, что пребывание во власти любой политической
силы всегда снижает уровень
ее поддержки со стороны электората в любой демократической стране.
Как утверждает Владислав Дзвидзинский, существенное снижение уровня поддержки власти является закономерностью и есть несколько причин таких настроениям в обществе в разных плоскостях.
Также результаты опроса зависят от того, кто был респондентами, поэтому важно посмотреть на сегмент украинцев, которые активны в Facebook. Сейчас эта соцсеть теряет свою аудиторию — она переходит в другие соцсети.
С другой стороны, в Украине не появилось альтернативных политсил с 2019 года. Сейчас мы наблюдаем логический откат симпатий от нынешней власти, в которой украинцы успевают разочароваться, в обратную сторону. Это политический маятник, который качнулся уже от "СН" в обратную сторону.
Что же мы видим в противоположной стороне? Оппозицию в виде как новых партий, так и тех, которые уже давно работают на политическом попроще.
Следующая причина такой расстановки сил сейчас — это то, что еще при президентстве Петра Порошенка у него был свой электорат. После выборов в 2019 году это меньшинство осталось сплоченным,
они всегда активно общались и общаются в Facebook. Преимущество этого меньшинства в их организованности на фоне плохо организованного большинства.
Также одной из причин результата опроса это электоральные перетоки тех людей, которые в 2019 году были против Порошенка и проголосовали за Зеленского, в сторону других оппозиционных политсил. Почему поднялись рейтинги именно ЕС и ОПЗЖ, потому что они имеют партию структуру, региональные представительства, активно работают по партийным представительствам, а также имеют медийное присутствие в Украине.
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