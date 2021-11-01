Мы сейчас где-то остановились на 80-х годах, — эксперт о причине проиграша "Слуги народа" в Facebook

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Козлова Альбіна
Портал "Комментарии" провел опрос в социальной сети Facebook. В украинцевспросили какой политической партии они доверяют больше всего. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом.
Украинцы определились с теми, кому доверяют, фото из открытых источников
Согласно результатам опроса на первом месте оказалась партия "Европейская солидарность", набрав 41,53% голосов пользователей. Партия "Сила и честь" заняла второе место в рейтинге. Ей, согласно опросу, доверяет 12,5% украинцев. На третьей позиции рейтинга оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Корреспондент портала Мария Рада поинтересовалась у политического эксперта Елены Броницкой почему такие результаты опроса, почему украинцы уже не верят новым лицам в политике.
Эксперт говорит, что во время кризиса, в котором сейчас находится страна,
люди начали обдумывать не совершили ли они ошибку два года назад, выбрав
"слуг народа". По ее мнению, люди задумались о том, что же делать и кому доверить власть стране, чтобы во времена пандемии экономика могла хоть как-то развиваться. Также она добавила, что сейчас у нас все в упадке.
По ее словам, в стране нет развития, а скорее всего происходит регресс, в том числе и в энергетике.
Также эксперт добавила, что история с Разумковым подсветила разногласия в партии, ведь единственный со "слуг народа", кто хотел реализовать предвыборную программу. Однако ему не дали возможности выполнить эту программу. В политике нужны серьезные люди и серьезный подход, иначе есть шансы потерять Украину, убеждена эксперт.
Как сообщал портал "Комментарии", "Слуги народа" проиграли в Facebook. Украинцы выбрали партию, которой доверяют больше всего.
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