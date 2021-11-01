Мы сейчас где-то остановились на 80-х годах, — эксперт о причине проиграша "Слуги народа" в Facebook

Портал "Комментарии" провел опрос в социальной сети Facebook. В украинцевспросили какой политической партии они доверяют больше всего. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом.

Украинцы определились с теми, кому доверяют, фото из открытых источников

Согласно результатам опроса на первом месте оказалась партия "Европейская солидарность", набрав 41,53% голосов пользователей. Партия "Сила и честь" заняла второе место в рейтинге. Ей, согласно опросу, доверяет 12,5% украинцев. На третьей позиции рейтинга оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Корреспондент портала Мария Рада поинтересовалась у политического эксперта Елены Броницкой почему такие результаты опроса, почему украинцы уже не верят новым лицам в политике.

Эксперт говорит, что во время кризиса, в котором сейчас находится страна, люди начали обдумывать не совершили ли они ошибку два года назад, выбрав "слуг народа". По ее мнению, люди задумались о том, что же делать и кому доверить власть стране, чтобы во времена пандемии экономика могла хоть как-то развиваться. Также она добавила, что сейчас у нас все в упадке.



"Люди задумываются о том, что нужно возвращать в политику профессионалов. Я тоже самое могу сказать о партии ОПЗЖ и ее лидере Викторе Медведчуке, который давно в политике, имеет колоссальный политический опыт. Здесь тоже мы видим, что у этой партии и у самого Медведчука растет рейтинг. Потому, что нам не хватает профессионалов в политике. Действительно на протяжении 30 лет независимости государства были сложности и проблемы. Но у нас не было такого состояния, как сейчас. Особенно экономика, ведь это рычаг всего. Она сейчас в таком упадке, и сегодняшняя власть, я больше, чем уверена, они ничего не сделают. У них нет способностей, у них нет возможностей, нет знаний, как сделать так, чтобы поднять Украину и экономику, есть только пустые обещания во время предвыборной компании ", — уточняет эксперт .

По ее словам, в стране нет развития, а скорее всего происходит регресс, в том числе и в энергетике.



"Почему сейчас поднимаются рейтинги Порошенка, рейтинги Медведчука, потому что нам нужны люди сильные в политике люди-профессионалы, сильный менеджмент, люди, которые умеют и знают, как опять поднять Украину, чтобы страна развивалась. Мы сейчас где-то остановились на 80-х годах. То есть мы вернулись на лет 20-30. Развития совершенно нет. У нас проблема с электроэнергией, проблема с газом, проблема с углем. Это надо постараться так, чтобы не уметь планировать на несколько лет вперед. А ведь каждая власть должна этим заниматься. Люди начинают понимать, что нужно возвращать старых политиков и подымать Украину с колен ", — резюмировала Елена Броницк ая.

Также эксперт добавила, что история с Разумковым подсветила разногласия в партии, ведь единственный со "слуг народа", кто хотел реализовать предвыборную программу. Однако ему не дали возможности выполнить эту программу. В политике нужны серьезные люди и серьезный подход, иначе есть шансы потерять Украину, убеждена эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", "Слуги народа" проиграли в Facebook. Украинцы выбрали партию, которой доверяют больше всего.

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