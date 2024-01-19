Пидласа хочет ввести налог для тех, у кого зарплата 20 тыс грн: что возмутило украинцев

Как передает портал "Комментарии", достойную конкуренцию главе комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву теперь может составить его соратница по "Слуге народа" глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Нардеп предложила повысить военный сбор с 1,5% до 3% для "богатых" украинцев, которые зарабатывают более 20 тыс. грн. (средняя зарплата в Украине – 17,9 тыс. грн).

Роксолана Пидласа. Фото из открытых источников

Кроме того, нардеп высказалась за введение налога на роскошь, под который, по ее мнению, могут подпадать новые iPhone. Свое мнение Пидласа озвучила в эфире общенационального телемарафона. Речь шла о том, где Украине брать деньги на мобилизацию, и депутат рассказала об идеях, которые сейчас рассматриваются. Среди прочего она предложила ввести прогрессивную налоговую шкалу для военного сбора.

На такие инициативы представительницы "Слуги народа" уже отреагировали соцсети, обратив внимание на рабочие наряды Роксоланы Пидласой, в которых она посещает Верховную Раду. В частности, недавно нардеп появилась в парламенте в блузке Gucci, стоимостью 1700 долларов (примерно 68 тысяч грн), а также с сумочкой Dolce & Gabbana, приблизительной стоимостью 55 тысяч гривен.

Пользователи соцсети обратили внимание, что как-то не вяжется любовь к роскоши Роксоланы Пидласой с ее желанием обложить дополнительными налогами украинцев, которые зарабатывают 20 тысяч гривен, что по сравнению с доходами самой Пидласой – мизер. Ведь официальная зарплата нардепа Роксоланы Пидласой примерно 40 тысяч гривен, но стоимость ее нарядов намного больше.

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