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В Раде ответили, сколько Украина сможет продержаться без финансовой помощи Запада

Первый квартал 2024 года Украина точно продержится без поступления денег от партнеров

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комплекс мер и ограничения на расходы позволяют Украине спокойно пройти первый квартал 2024 года без поступления денег от партнеров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает сайт парламента.

В Раде ответили, сколько Украина сможет продержаться без финансовой помощи Запада

Роксолана Пидласа. Фото из открытых источников

"Январь государство начало с определенной экономией, и эти средства сейчас используются. Также некоторые поступления государственного бюджета, запланированные на 2024 год, будут приближены и в первом квартале, например, будет уплачена часть чистой прибыли, которую НБУ перечисляет в госбюджет", — заявила нардеп.

По ее словам, Минфин будет активно размещать военные облигации, чтобы привлекать частный капитал для финансирования наших социальных и гуманитарных расходов.

"То есть мы тщательно продумали "план Б" на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены", — отметила депутат.

В то же время она добавила, что украинские власти на всех уровнях активно работают над тем, чтобы второй квартал начинать уже с помощью международных партнеров.

"Если уже в феврале примут помощь США, то в начале марта мы получим первый транш. Кроме того, нас ожидает пересмотр программы с МВФ и транш от Фонда также в начале марта, и я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом", — сказала Пидласа.

Относительно выделения 50 млрд евро Украине со стороны ЕС в Еврокомиссии есть запасной план на случай продолжения блокирования некоторых стран. Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция и так далее, сообщила Пидласа.

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