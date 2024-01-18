В Раде ответили, сколько Украина сможет продержаться без финансовой помощи Запада

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Кравцев Сергей
Комплекс мер и ограничения на расходы позволяют Украине спокойно пройти первый квартал 2024 года без поступления денег от партнеров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает сайт парламента.
Роксолана Пидласа. Фото из открытых источников
По ее словам, Минфин будет активно размещать военные облигации, чтобы привлекать частный капитал для финансирования наших социальных и гуманитарных расходов.
В то же время она добавила, что украинские власти на всех уровнях активно работают над тем, чтобы второй квартал начинать уже с помощью международных партнеров.
Относительно выделения 50 млрд евро Украине со стороны ЕС в Еврокомиссии есть запасной план на случай продолжения блокирования некоторых стран. Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция и так далее, сообщила Пидласа.
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