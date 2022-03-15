Первый вице-спикер ВР рассказал, сколько нардепов покинули Украину

Около 20 народных избранников в это время находятся за границей. При этом не все из них уехали из Украины, когда в стране война, чтобы укреплять дипломатический фронт, есть те, кто по своим политическим соображениям принял решение – покинуть родную страну. Об этом во время общенационального телемарафона рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Вице-спикер Верховной Рады отметил, что есть разные цифры – сколько сейчас народных депутатов находятся не в Украине по тем или иным причинам.

Александр Корниенко отметил, что он не хотел бы впадать в подробности и конкретизировать. Если говорить в общем, продолжил парламентарий, то тех нардепов, которые уехали из Украины, как только началась война, приблизительно 20 человек. Большинство из них и в мирное время занимали непатриотическую позицию. Даже во время голосования в Раде всячески показывали это.

При этом Корниенко уточнил, что 9 его коллег находятся не в Украине, потому что в данный момент в командировке в Совете Европы.

Первый вице-спикер, подчеркнул, как только закон о коллаборантах вступит в силу, спецслужбы Украины позаботятся в том числе и о нардепах-предателях, покинувших Украину или занявших непроукраинскую позицию внутри страны.

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