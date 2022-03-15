Президент рассказал о двух шагах налоговой реформы: как теперь будет жить страна

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале налоговой реформы, подробно сделав акцент на двух ее шагах. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, правительство сегодня проработало все механизмы для того, чтобы бизнес не прекращал работу и люди смогли работать, как и прежде. В первую очередь это касается тех территорий Украины, где не ведут активные боевые действия.

Зеленский отметил, первый шаг налоговой реформы состоит в том, что правительство вместо НДС и налога на прибыль дает ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Вводятся новые правила для малого бизнеса, это касается тех предпринимателей, которые работаю на первой и второй группе. Им предоставляется право добровольной уплаты единого налога. Все зависит от сознательности, а также платежеспособности самих граждан.

Президент отметил, второй шаг коснется масштабной дерегуляции бизнеса. Правительство приняло решение запретить абсолютно все проверки для бизнеса в Украине. Это должно стать толчком к тому, чтобы бизнес активнее возвращался к нормальной своей работе и города снова оживали. Бизнесу выставляет только одно главное условие – предприниматели обеспечивают нормальную стабильную работу, но только в рамках украинского законодательства.

Владимир Зеленский подытожил, в данном случае речь идет только о первых двух этапах налоговой реформы. Дальше последуют следующие этапы.

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