Первый пошел: почему Новинский отказался от мандата нардепа – о чем это говорит

Народный депутат Вадим Новинский (в свое время был одним из лидеров фракции Оппозиционного блока, на досрочных парламентских выборах 2019 года прошел в Верховную Раду в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 57 – Мариуполь) сообщил, что покидает ВР. Уверяет, что намерен заниматься гуманитарной, общественной, религиозной и производственно-экономической деятельностью. О чем еще может говорить подобное решение? Станет ли это тенденцией в Раде военного времени? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Вадим Новинский. Фото: из открытых источников

В ближайшем будущем мы станем свидетелями процессов, при которых произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко отмечает, что Вадим Новинский четко обозначил причины своего отказа от депутатского мандата.

"Я не думаю, что следует искать подводные камни или какую-то двойную подоплеку под данным решением, – считает эксперт. – Тем более, что Новинский не собирается эмигрировать из Украины, а заявляет о своем желании и далее развивать гуманитарные и социальные проекты, бизнес, активности на церковном поприще – всё то, что было ему близко и соответствовало его мировоззрению. Новинский и до войны высказывался, в том числе в интервью, о том, что думает над тем, чтобы сложить мандат. Очевидно, что в условиях войны, когда его округ стал одним из эпицентров боевых действий, о сложении мандата не могло быть и речи. Сейчас округ под оккупацией, значительная часть избирателей покинула Мариуполь. В этой ситуации отсутствует последний моральный аспект — долг перед избирателями Новинский выполнил до конца".

По мнению Константина Бондаренко, отказ Новинского от мандата очертил ещё одну тенденцию: скорее всего, представители украинского крупного бизнеса в дальнейшем потеряют интерес к парламентской деятельности.

"Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями процессов, при которых произойдет четкое размежевание списка депутатов и списка Forbes. Не могу сказать, что этот процесс пойдет на пользу парламентаризму в Украине (все-таки тот же Новинский был опытным, влиятельным, активным и одним из наиболее продуктивных народных депутатов, и его неформальную роль в стенах Верховной Рады ещё придётся оценить и парламентариям, и политологам, и историкам). Но этот процесс объективен и прогнозируем", – резюмирует Константин Бондаренко.

Еще парочка депутатов теоретически могут последовать примеру Новинского

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассуждает так:

"Новинский как человек, работавший на Россию и против Украины, просто боится показываться в парламенте, чтобы его не арестовали за измену. Он пытается сделать, чтобы о нем на время забыли, о всех его пророссийских художествах. Пробует, условно говоря, зарыться в стог сена таким образом, чтобы оставить себе теоретическую возможность вылезти назад".

По мнению Александра Палия, Новинский всегда пытался сделать Украину более уязвимой.

"И когда пришла война, он как выполнивший задание, изящно, в меру возможностей, прячется. Думаю, еще парочка депутатов теоретически могут последовать его примеру", – считает эксперт.

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