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В Раде на одного нардепа станет меньше: кто решил сложить мандат

Политик принял решение из-за войны в Украине и оккупации Мариуполя

сегодня, 13:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Вадим Новинский решил сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах. Как передает издание "Комментарии", об этом парламентарий сам написал у себя в Facebook.

В Раде на одного нардепа станет меньше: кто решил сложить мандат

Верховная Рада. Фото: УНИАН

В своём посте Вадим Новинский говорит, что в 2019 году он получил большое доверие избирателей Мариуполя, после чего интересы жителей этого города он на протяжении 3 лет представлял в украинском парламенте. 

Новинский говорит, что ему удалось реализовать много успешных проектов, которые стали полезными для жителей Мариуполя.

По словам нардепа, Мариуполь стал одним из центров роста в Украине и в этом городе комфортно было жить и работать. Всё бы развивалась в таком ключе, если бы Донбасс стал мирным, если бы не война, которая пришла в город.

Вадим Новинский признал, что многое из того, что он сделал ранее было уничтожено войной. Именно поэтому большинство избирателей покинули город, стали вынужденными переселенцами.                                                                

По словам Новинского, он пытался поддерживать своих избирателей даже вовремя полномасштабной войны и сейчас продолжает заниматься проблемы своих граждан.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rJCoBabHeMxQpAMw4ywjX1aLkQx5fTttxdkrmQYHvcSsRRK57hmo1M2KJ3xwk6crl&id=100010720391976
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