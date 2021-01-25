Первые заседания Верховной Рады в 2021 году: какие вопросы и почему парламент рассмотрит в первую очередь

Верховная Рада Украины начинает первые заседания в 2021 году. Какие сюрпризы возможны на этой неделе, что примут, что не примут и почему – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Верховная Рада. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Законопроект о референдуме

Политолог Валентин Гладких считает, что необходимо принимать законопроект о референдуме. Он также надеется, что так и произойдет, а противники этого, по его мнению, действуют в пропагандистском, а не рациональном ключе.

"Некоторые политические силы пытают представить этот закон как инструмент, с помощью которого может быть легализована потеря Украиной части своей территории. Такая риторика приоритетна, к примеру, для "Европейской солидарности". Хоть, как по мне, демократия и народовластие – как раз таки европейские, демократические ценности. И когда мы лишаем народа права на референдум – это антидемократия, – подчеркивает политолог. – Критики говорят, что референдум – угроза демократии… Выборы тоже могут создать такую угрозу. Давайте и от них откажемся, да?"

Валентин Гладких уверен: независимо от того, обещал Зеленский народовластие или нет (а он обещал) – такой механизм, как проведение референдума, должен быть в правовом поле нашей страны.

Отметим, что пока речь идет о рассмотрении проекта закона о всеукраинском референдуме. Законопроект о местных референдумах хотят внести в Раду позже.

"На эту сессию также хотели вынести законопроекты о Бюро экономической безопасности и о реформировании СБУ. Считаю, что нужно обязательно согласовать положения этих документов в контексте того, должна ли СБУ заниматься экономическими преступлениями, в том числе рассмотрением вопросов финансирования терроризма", – отмечает политолог.

Он также считает важным принять контраверсийный законопроект о локализации производства.

"Мне нравится идея локализации. Это будет способствовать наращиванию промышленного потенциала Украины, созданию новых рабочих мест. Но может спровоцировать негативную реакцию со стороны западных партнеров, которые не очень заинтересованы в принятии такого закона. Они сами хотят создавать у себя дополнительную стоимость, новые рабочие места. Мы же должны заботиться о том же, в Украине", – подчеркивает Валентин Гладких.

Вопрос назначения Витренко

Политический эксперт Александр Савченко считает главной интригой этой недели то, хватит ли голосов для очередной попытки назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики Украины.

"Напомню, что 17 декабря Рада провалила это назначения. Набралось всего 186 голосов при минимально необходимых 226. В итоге 21 декабря парламент на внеочередном заседании назначил его временно исполняющим обязанности главы Минэнерго. Но попытки сделать Витренко полноценным министром не прекращаются. Посмотрим, к чему приведет очередная. Хоть спикер Разумков уверяет, что в парламент не поступало предложений о рассмотрении кадровых изменений в Кабмине, кандидатуру могут внести в турборежиме. Вопрос в том, где взять нужные голоса, – отмечает эксперт. – Интересен и вопрос с нардепом от "Слуги народа" Дубинским, который попал под американский санкции. Как себя поведет фракция?"

Отметим, что ранее эксперты прогнозировали, как могут действовать "слуги" в отношении Александра Дубинского – и Дубинский в отношении "слуг".

Комментируя анонсированное внесение в зал законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, Александр Савченко высказал предположение, что его не проголосуют.

"Давать в руки народу и оппонентам такой инструмент как референдум на сегодняшний день власти не выгодно. Иначе она получит пакетом запросы на референдумы по целому ряду жизненно важных вопросов. А у власти – обязательства перед международными кураторами, чтобы всё сохранить, как есть. И голос народа в этом смысле им не интересен. Потому, думаю, этот болезненный вопрос не пройдет, – говорит эксперт. – Скорее мы увидим какие-то странные законы (каннабис, еще что-то в этом роде), с помощью которых власть будет пытаться максимально убрать с повестки дня действительно волнующие народ проблемы – вопрос тарифов и так далее".

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада усилит ответственность за кнопкодавство.

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