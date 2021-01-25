Первые заседания Верховной Рады в 2021 году: какие вопросы и почему парламент рассмотрит в первую очередь

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Татьяна Веремеева
Верховная Рада Украины начинает первые заседания в 2021 году. Какие сюрпризы возможны на этой неделе, что примут, что не примут и почему – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Верховная Рада. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог Валентин Гладких считает, что необходимо принимать законопроект о референдуме. Он также надеется, что так и произойдет, а противники этого, по его мнению, действуют в пропагандистском, а не рациональном ключе.
"Некоторые политические силы пытают представить этот закон как инструмент, с помощью которого может быть легализована потеря Украиной части своей территории. Такая риторика приоритетна, к примеру, для "Европейской солидарности". Хоть, как по мне, демократия и народовластие – как раз таки европейские, демократические ценности. И когда мы лишаем народа права на референдум – это антидемократия, – подчеркивает политолог. – Критики говорят, что референдум – угроза демократии… Выборы тоже могут создать такую угрозу. Давайте и от них откажемся, да?"
Валентин Гладких уверен: независимо от того, обещал Зеленский народовластие или нет (а он обещал) – такой механизм, как проведение референдума, должен быть в правовом поле нашей страны.
Отметим, что пока речь идет о рассмотрении проекта закона о всеукраинском референдуме. Законопроект о местных референдумах хотят внести в Раду позже.
"На эту сессию также хотели вынести законопроекты о Бюро экономической безопасности и о реформировании СБУ. Считаю, что нужно обязательно согласовать положения этих документов в контексте того, должна ли СБУ заниматься экономическими преступлениями, в том числе рассмотрением вопросов финансирования терроризма", – отмечает политолог.
Он также считает важным принять контраверсийный законопроект о локализации производства.
"Мне нравится идея локализации. Это будет способствовать наращиванию промышленного потенциала Украины, созданию новых рабочих мест. Но может спровоцировать негативную реакцию со стороны западных партнеров, которые не очень заинтересованы в принятии такого закона. Они сами хотят создавать у себя дополнительную стоимость, новые рабочие места. Мы же должны заботиться о том же, в Украине", – подчеркивает Валентин Гладких.
Политический эксперт Александр Савченко считает главной интригой этой недели то, хватит ли голосов для очередной попытки назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики Украины.
"Напомню, что 17 декабря Рада провалила это назначения. Набралось всего 186 голосов при минимально необходимых 226. В итоге 21 декабря парламент на внеочередном заседании назначил его временно исполняющим обязанности главы Минэнерго. Но попытки сделать Витренко полноценным министром не прекращаются. Посмотрим, к чему приведет очередная. Хоть спикер Разумков уверяет, что в парламент не поступало предложений о рассмотрении кадровых изменений в Кабмине, кандидатуру могут внести в турборежиме. Вопрос в том, где взять нужные голоса, – отмечает эксперт. – Интересен и вопрос с нардепом от "Слуги народа" Дубинским, который попал под американский санкции. Как себя поведет фракция?"
Отметим, что ранее эксперты прогнозировали, как могут действовать "слуги" в отношении Александра Дубинского – и Дубинский в отношении "слуг".
Комментируя анонсированное внесение в зал законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, Александр Савченко высказал предположение, что его не проголосуют.
"Давать в руки народу и оппонентам такой инструмент как референдум на сегодняшний день власти не выгодно. Иначе она получит пакетом запросы на референдумы по целому ряду жизненно важных вопросов. А у власти – обязательства перед международными кураторами, чтобы всё сохранить, как есть. И голос народа в этом смысле им не интересен. Потому, думаю, этот болезненный вопрос не пройдет, – говорит эксперт. – Скорее мы увидим какие-то странные законы (каннабис, еще что-то в этом роде), с помощью которых власть будет пытаться максимально убрать с повестки дня действительно волнующие народ проблемы – вопрос тарифов и так далее".
Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада усилит ответственность за кнопкодавство.
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