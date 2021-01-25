Дубинский и санкции США: что предпримет Офис президента

Американские санкции против нардепа Дубинского поставили представителей провластного большинства перед выбором. В сложной ситуации оказались депутаты из партии "Слуга народа". Если "слуги" не примут решения о как минимум исключении Дубинского, попавшего под американские санкции, из фракции, — есть риск осложнения отношений с США. Если Офис президента (который фактически всем управляет) примет решение "слить" Дубинского – может начаться официальный раскол и без того шаткого монобольшинства. Да и много чего "выльет" сам Дубинский. О том, какое решение примут в ОП и каковы будут последствия с читателями "Комментариев" поделились эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Дубинского вряд ли исключат из фракции"

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA Екатерина Одарченко призналась: в беседах с американскими политиками и конгрессменами те не раз ей говорили, что одна из ключевых проблем Украины — проблема имиджа.

"Участвуя в байден-гейтах, трампо-гейтах и прочих скандалах, мы делаем себе медвежью услугу. Из-за непродуманных действий наших политиков формируется образ Украины как коррумпированного государства, которое не отстаивает свои интересы, зато постоянно участвует в каких-то разборах… Да, можно говорит о вмешательстве россиян в американские выборы через своих агентов влияния в Украине. Но в итоге всё это бьет по позиции государства Украина", — поясняет Екатерина Одарченко.

Она не думает, что Дубинского исключат из фракции. Поясняет это тем, что он имеет достаточно влияния в "Слуге народа", представляя одну из групп инвесторов в данный политпроект.

"Проблема, что люди в украинскую политику приходят не по принципу компетентности в том или ином секторе, а как лоббисты своих инвесторов, — отмечает политтехнолог. – Нередко еще и по принципу – кто более активный, кто громче всех кричит – тот и прав. В итоге во власти у нас зачастую — не компетентные, а нагло-активные".

"Идеальное решение — уйти самому"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен называет идеальным для всех решением, если Дубинский сам выйдет из фракции "Слуги народа".

"Тогда — никаких проблем. Вроде и Офис президента не давил, и коллеги не давили. Сам всё решил. И, к примеру, будет доказывать свою правоту (что под санкциями оказался без повода) в суде. Это, кстати, ценят на Западе. А ситуацию таким образом "подвесят" на неопределенное время. Никто никого не подставляет. Все довольны. Но идеальной картинки, как известно, не бывает. А если и бывает – за нее кому-то приходится платить", — отмечает политтехнолог.

Он подчеркивает, что в Офисе президента понимают – исключая Дубинского из фракции они в какой-то мере расписываются в том, что Украина не субъектна.

"Это будет выглядеть так: какое-то другое государство ввело санкции против граждан Украины. В том числе – депутата провластной фракции. И мы тут же побежали его исключать… Чтобы с хорошим лицом выйти из ситуации, чтобы никто не обвинял во внешнем управлении, нужно искать другой путь", — уверен Борис Тизенгаузен.

По его словам, скорее всего, сейчас ведутся переговоры с Дубинским о том, чтобы он самостоятельно вышел из фракции (на время расследования) и не мутил воду внутри и без того шаткого монобольшинства.

"Чтобы не просил встать под свои знамена, не говорил, что он один тут — белый и пушистый, один сражается против "внешнего управления". В общем, чтобы разрешить ситуацию с минимальными потерями, — поясняет политтехнолог. — Думаю, Дубинский и Коломойский могут торговаться за то, чтобы у них не было проблем с банками, с правоохранительными органами хотя бы внутри Украины. Ситуация опасна для Дубинского тем, что он может стать изгоем и внутри страны, и за ее пределами. И тогда не факт, что Коломойский, который сам побаивается подобных проблем, будет его защищать".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.





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