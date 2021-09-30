Павел Нусс рассказал, к чему стоит готовиться украинцам после отставки Разумкова

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Кравцев Сергей
Не прошло получаса после выхода интервью главы Верховной Рады порталу "Украинская правда", где он говорил, что в отставку не собирается, как стало известно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил подписные листы для снятия Дмитрий Разумков с занимаемой высокой должности. При этом "слуги народа" и понятия не имеют, в какой конституционный кризис. Такое мнение специально для издания "Комментарии" высказал политический аналитик Павел Нусс.
Дмитрий Разумков Фото из открытых источников
Он отметил, президент Владимир Зеленский своим же решением делегировал Дмитрия Разумкова на эту должность, и оппозиция, которой выступает фракция "Европейская Солидарность", не принимала участия в голосовании за назначение Разумкова, и поэтому не будет участвовать в голосовании за его отставку. Единственное, что можно сказать точно, так это то, что Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что в "Слуге народа" готовят его отставку.
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