Павел Нусс рассказал, к чему стоит готовиться украинцам после отставки Разумкова

Не прошло получаса после выхода интервью главы Верховной Рады порталу "Украинская правда", где он говорил, что в отставку не собирается, как стало известно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил подписные листы для снятия Дмитрий Разумков с занимаемой высокой должности. При этом "слуги народа" и понятия не имеют, в какой конституционный кризис. Такое мнение специально для издания "Комментарии" высказал политический аналитик Павел Нусс.

Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Он отметил, президент Владимир Зеленский своим же решением делегировал Дмитрия Разумкова на эту должность, и оппозиция, которой выступает фракция "Европейская Солидарность", не принимала участия в голосовании за назначение Разумкова, и поэтому не будет участвовать в голосовании за его отставку. Единственное, что можно сказать точно, так это то, что Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы.

"Какие перспективы для оппозиции? Не плохие. По данным различных социологических опросов, "Европейская Солидарность" – самая популярная оппозиционная партия, которая настигает партию власти и вскоре их поддержка сравнится. Созданная Порошенко и его самыми верными единомышленниками "ЕС" нарастила свою поддержку после выборов в 2,5 раза, имея теперь 19,1% после того, как на выборах имела только 8%, и сам Порошенко догоняет по рейтингу Зеленского. По Разумкову, я не исключаю и ситуативного политического союза с оппозицией", – отметил Павел Нусс.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что в "Слуге народа" готовят его отставку.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!