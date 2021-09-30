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Павел Нусс рассказал, к чему стоит готовиться украинцам после отставки Разумкова

Единственное, что можно сказать точно, так это то, что Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы

сегодня, 13:55
Автор:

Кравцев Сергей

Не прошло получаса после выхода интервью главы Верховной Рады порталу "Украинская правда", где он говорил, что в отставку не собирается, как стало известно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил подписные листы для снятия Дмитрий Разумков с занимаемой высокой должности. При этом "слуги народа" и понятия не имеют, в какой конституционный кризис. Такое мнение специально для издания "Комментарии" высказал политический аналитик Павел Нусс.

Павел Нусс рассказал, к чему стоит готовиться украинцам после отставки Разумкова

Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Он отметил, президент Владимир Зеленский своим же решением делегировал Дмитрия Разумкова на эту должность, и оппозиция, которой выступает фракция "Европейская Солидарность", не принимала участия в голосовании за назначение Разумкова, и поэтому не будет участвовать в голосовании за его отставку. Единственное, что можно сказать точно, так это то, что Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы.

"Какие перспективы для оппозиции? Не плохие. По данным различных социологических опросов, "Европейская Солидарность" – самая популярная оппозиционная партия, которая настигает партию власти и вскоре их поддержка сравнится. Созданная Порошенко и его самыми верными единомышленниками "ЕС" нарастила свою поддержку после выборов в 2,5 раза, имея теперь 19,1% после того, как на выборах имела только 8%, и сам Порошенко догоняет по рейтингу Зеленского. По Разумкову, я не исключаю и ситуативного политического союза с оппозицией", – отметил Павел Нусс.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что в "Слуге народа" готовят его отставку.



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Источник: https://comments.ua/
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