Партию передают в руки оппонентам. Нардеп Мазурашу вышел из «Слуги народа»

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Ткачик Олеся
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал , что вступил в ряды "Слуги народа", потому что ожидал того, что политическая сила изменится.
Мазурашу сообщил о выходе из СН
Вместе с тем нардеп не будет выходить из фракции "Слуга народа" в парламенте даже несмотря на то, что коллеги за все годы работы не поддержали ни одну из его законодательных инициатив.
При этом он добавил, что достаточно некомфортно находиться во фракции вместе с некоторыми лицами, по его мнению, работающими против интересов Украины и народа.
Напомним, как ранее передавал портал "Комментарии", недавно из партии и фракции вышла нардеп Марьяна Безуглая. Политик заявила, что в "Слуге народа" каждый сам по себе за годы войны политсила не изменилась и осталась такой, как была в 2019 году. Она добавила, что все ее попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные по воюющим членам партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и тому подобное, — все игнорировалось .
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