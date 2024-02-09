Партию передают в руки оппонентам. Нардеп Мазурашу вышел из «Слуги народа»

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал , что вступил в ряды "Слуги народа", потому что ожидал того, что политическая сила изменится.

Мазурашу сообщил о выходе из СН

"Не так случилось, как думалось. Более того, даже саму партию, как вижу, постепенно передают в руки оппонентов, теперь типа стали "своими", или просто "так надо" кому-то, не очень понимаю. Такая партийность точно не для меня",

— сообщил в Фейсбуке Мазурашу.

Вместе с тем нардеп не будет выходить из фракции "Слуга народа" в парламенте даже несмотря на то, что коллеги за все годы работы не поддержали ни одну из его законодательных инициатив.

"За 4 года 5 месяцев и 12 дней работы в парламенте родная фракция ни разу не поддержала ни одну из моих законодательных инициатив. Ну, не может же быть так, что из более 70 законопроектов ни одна, прямая ни одна не заслуживает поддержки родной фракции",

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— отметил Мазураш

При этом он добавил, что достаточно некомфортно находиться во фракции вместе с некоторыми лицами, по его мнению, работающими против интересов Украины и народа.

Напомним, как ранее передавал портал "Комментарии", недавно из партии и фракции вышла нардеп Марьяна Безуглая. Политик заявила, что в "Слуге народа" каждый сам по себе за годы войны политсила не изменилась и осталась такой, как была в 2019 году. Она добавила, что все ее попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные по воюющим членам партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и тому подобное, — все игнорировалось .



