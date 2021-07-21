Верховная Рада ІХ созыва: большие ожидания и суровая реальность

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Елизавета Черных
Два года назад, 21 июля 2019 года, состоялись досрочные выборы Верховной Рады. Были довольно большие ожидания касательно "новых лиц". Специально для портала "Комментарии" эксперты оценили деятельность девятого созыва за два года, а также рассказали, смогут ли депутаты "досидеть" до конца своей каденции.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Политолог Владимир Цыбулько напоминает, что состоявшиеся два года назад на волне популярности Зеленского досрочные выборы нового созыва Рады были сомнительными с точки зрения права.
По мнению Владимира Цыбулько, громкие заявления о "новых лицах" утонули в традиционных практиках, сутью которых является обслуживание интересов политических инвесторов.
Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова считает, что 9-й — самый интеллектуально и кадрово слабый из всех созывов ВР.
По ее словам, инсайды и общая ситуация говорят о высокой вероятности досрочных выборов. Вопрос лишь, когда они состоятся — через месяцы или через год-два.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о десяти "ключевых победах" Зеленского за два года работы.
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