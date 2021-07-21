Верховная Рада ІХ созыва: большие ожидания и суровая реальность

Два года назад, 21 июля 2019 года, состоялись досрочные выборы Верховной Рады. Были довольно большие ожидания касательно "новых лиц". Специально для портала "Комментарии" эксперты оценили деятельность девятого созыва за два года, а также рассказали, смогут ли депутаты "досидеть" до конца своей каденции.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Доверия к депутатскому корпусу как не было, так и не прибавилось

Политолог Владимир Цыбулько напоминает, что состоявшиеся два года назад на волне популярности Зеленского досрочные выборы нового созыва Рады были сомнительными с точки зрения права.

"Срок полномочий ВР восьмого созыва завершался в августе. Но Зеленский так спешил с новыми выборами, что собрал "всякой твари по паре", да и без пары были единичные "твари". Сомнительная политическая сделка вылилась в цепь непрерывных скандалов, вплоть до требования установления нарколаборатории в стенах парламента для проверки депутатов от "Слуги народа". Увы, но и без того незавидная репутация Рады обваливается еще ниже. Доверия к депутатскому корпусу как не было, так и не прибавилось", — отмечает политолог.

По мнению Владимира Цыбулько, громкие заявления о "новых лицах" утонули в традиционных практиках, сутью которых является обслуживание интересов политических инвесторов.

Это Инстаграм-поколение депутатов, случайно зашедших в парламент на волне хайпа и хаоса внеочередных выборов-2019

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова считает, что 9-й — самый интеллектуально и кадрово слабый из всех созывов ВР.

"Есть депутаты без высшего образования, без профильного образования. Без понимания разницы между парламентом и правительством. Позорящиеся на телеэфирах. Не разбирающиеся в тонкостях внутренней и внешней политики. Не умеющие правильно расставить запятые в постах в соцсетях. Это Инстаграм-поколение депутатов, случайно зашедших в парламент на волне хайпа и хаоса внеочередных выборов-2019. Они не чувствуют ответственности перед избирателем, а переживают лишь за лайки в соцсетях. Ну и за то, чтобы сохранить "тепленькое" местечко в Раде", — подчеркивает Анне Быкова.

По ее словам, инсайды и общая ситуация говорят о высокой вероятности досрочных выборов. Вопрос лишь, когда они состоятся — через месяцы или через год-два.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о десяти "ключевых победах" Зеленского за два года работы.





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