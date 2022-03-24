Парламент упростил работу местного самоуправления во время войны: что изменится

Украинский парламент принял законопроект №7153, цель которого — упростить функционирование местного самоуправления и правительства на период военного положения. Теперь этот документ существенно обновлен. Об этом сообщил соавтор закона, руководитель парламентского подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Виталий Безгин.

Парламент принял новый закон (фото из открытых источников)

Как рассказал парламентарий, принятие законопроекта позволит представителям местных властей быстрее и эффективнее принимать решения в условиях войны.

В частности, руководитель общины, где не идут боевые действия, приобретет право на единоличное принятие решений, необходимых для реализации в условиях, когда действует военное положение. Это будет:

• утверждение временной структуры исполкома;

• внесение изменений в местный бюджет;

• образование новых исполнительных органов;

• управление коммунальным имуществом и предприятиями;

• борьба со стихийными бедствиями и опасными отходами.

Но вышеперечисленные решения будут наблюдательными со стороны представителей военной администрации.

"Законопроект также дает общине возможность оперативного принятия любых решений, поскольку временно приостанавливается действие норм о доступе к публичной информации, о принципах регуляторной политики и т.д. Аналогично так же, как было сделано во время первой волны пандемии COVID-19", – сказал Виталий Безгин.

Новый документ предусматривает, что теперь можно оперативно, без конкурса, назначать на должности и увольнять работников местного самоуправления, государственных служащих – с сохранением трудовых прав после завершения военного положения. Есть у работника право пойти на другую работу в период отстранения.

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Руководитель местной общины теперь имеет право остановить сроки предоставления админуслуг. Еще унифицировать подход к предоставлению административных услуг, чтобы они максимально справедливо предоставлялись на территориях, где не ведутся боевые действия, но обязательно учесть угрозы безопасности.

Полномочия районных советов будут осуществлять районные военные администрации, а областные советы продолжают функционировать – кроме случая временной оккупации или оцепления областного центра. В такой ситуации все функции переходят к военным администрациям.

Законопроект отныне дает возможность Правительству принимать оперативные решения по некоторым вопросам, которые должны быть урегулированы на уровне закона.

"Однако КМУ в свою очередь обязан в течение 2 дней подать в ВРУ соответствующий законопроект. Такое решение Правительства действует 1 месяц, а ВРУ время или утвердить законопроект, или отменить такое решение Правительства", – пояснил соавтор закона.

В Правительстве также получили право изменять местонахождение Кабинета Министров в случае такой необходимости в соответствии с требованиями военного или чрезвычайного положения.

Виталий Безгин выразил благодарность единомышленникам, приобщившимся к работе над законом. Это представители Министерства юстиции, Минрегиона, Кабинета Министров, Офиса Президента, Ассоциации городов Украины, НАДС, Минцифры, всем фракциям и парламентским группам.

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