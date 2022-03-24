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Парламент упростил работу местного самоуправления во время войны: что изменится

Виталий Безгин рассказал о законопроекте №7153

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинский парламент принял законопроект №7153, цель которого — упростить функционирование местного самоуправления и правительства на период военного положения. Теперь этот документ существенно обновлен. Об этом сообщил соавтор закона, руководитель парламентского подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Виталий Безгин.

Парламент упростил работу местного самоуправления во время войны: что изменится

Парламент принял новый закон (фото из открытых источников)

Как рассказал парламентарий, принятие законопроекта позволит представителям местных властей быстрее и эффективнее принимать решения в условиях войны.

В частности, руководитель общины, где не идут боевые действия, приобретет право на единоличное принятие решений, необходимых для реализации в условиях, когда действует военное положение. Это будет:

• утверждение временной структуры исполкома;
• внесение изменений в местный бюджет;
• образование новых исполнительных органов;
• управление коммунальным имуществом и предприятиями;
• борьба со стихийными бедствиями и опасными отходами.

Но вышеперечисленные решения будут наблюдательными со стороны представителей военной администрации.

"Законопроект также дает общине возможность оперативного принятия любых решений, поскольку временно приостанавливается действие норм о доступе к публичной информации, о принципах регуляторной политики и т.д. Аналогично так же, как было сделано во время первой волны пандемии COVID-19", – сказал Виталий Безгин.

Новый документ предусматривает, что теперь можно оперативно, без конкурса, назначать на должности и увольнять работников местного самоуправления, государственных служащих – с сохранением трудовых прав после завершения военного положения. Есть у работника право пойти на другую работу в период отстранения.

Вместе с тем запрещена ликвидация предприятий стратегического сектора экономики без отдельного решения КМУ

Руководитель местной общины теперь имеет право остановить сроки предоставления админуслуг. Еще унифицировать подход к предоставлению административных услуг, чтобы они максимально справедливо предоставлялись на территориях, где не ведутся боевые действия, но  обязательно учесть угрозы безопасности.

Полномочия районных советов будут осуществлять районные военные администрации, а областные советы продолжают функционировать – кроме случая временной оккупации или оцепления областного центра. В такой ситуации все функции переходят к военным администрациям.

Законопроект отныне дает возможность Правительству принимать оперативные решения по некоторым вопросам, которые должны быть урегулированы на уровне закона.

"Однако КМУ в свою очередь обязан в течение 2 дней подать в ВРУ соответствующий законопроект. Такое решение Правительства действует 1 месяц, а ВРУ время или утвердить законопроект, или отменить такое решение Правительства", – пояснил соавтор закона.

В Правительстве также получили право изменять местонахождение Кабинета Министров в случае такой необходимости в соответствии с требованиями военного или чрезвычайного положения.

Виталий Безгин выразил благодарность единомышленникам, приобщившимся к работе над законом. Это представители Министерства юстиции, Минрегиона, Кабинета Министров, Офиса Президента, Ассоциации городов Украины, НАДС, Минцифры, всем фракциям и парламентским группам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Рада установила уголовную ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи.




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Источник: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3I9jSK0%3Ffbclid%3DIwAR2jFgadhzp_OFk4b9IDx605ZY_avFHCsymp5WtsxLbK2yRoKTuXDnPGzec&h=AT2SQ0RNBTOQrFBw7Gvx1YX2N71jJWfumP987sN_v4kEnfruKQa3ZPc9VSOPwl1f95aAhmWlibL6dYE1Vlf6pUvCjN-VloG_eMhS2fmTvDO3bgLZeUV3V6
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