Парламент снова может собраться из-за закона о мобилизации: какая причина

Верховная Рада Украины может снова собраться для голосования по закону о мобилизации. В "Слуге народа" назвали причину, когда это может произойти. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Верховная Рада. Фото: сайт Верховной Рады Украины

"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (Ред. – президентом). И для этого нужно будет собраться еще раз, и провалить это блокирующее постановление", — рассказала нардеп.

По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.

"Ведь как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", — отметила Евгения Кравчук.

Отметим, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.

Если же говорить о голосовании по фракциям и группам, то за законопроект дали голоса следующим образом: "Слуга народа" – 192, "ЕС" – 0, "Батькивщина" – 2, "Платформа за жизнь и мир" – 18, "Голос" – 16, "Відновлення" – 16, "За майбутнє" – 12, "Довіра" – 15, Внефракционные – 12.

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