Рада приняла новый закон о мобилизации: кто его поддержал и, когда он начинает действовать

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"В редакции комитета. Все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение. Без интриги кроме правки о демобилизации (там 227). Пока неизвестно будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером", – написал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Если же говорить о голосовании по фракциям и группам, то за законопроект дали голоса следующим образом: "Слуга народа" – 192, "ЕС" – 0, "Батькивщина" – 2, "Платформа за жизнь и мир" – 18, "Голос" – 16, "Відновлення" – 16, "За майбутнє" – 12, "Довіра" – 15, Внефракционные – 12.

Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер парламента и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.

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