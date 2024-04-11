Рада приняла новый закон о мобилизации: кто его поддержал и, когда он начинает действовать

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Кравцев Сергей
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Если же говорить о голосовании по фракциям и группам, то за законопроект дали голоса следующим образом: "Слуга народа" – 192, "ЕС" – 0, "Батькивщина" – 2, "Платформа за жизнь и мир" – 18, "Голос" – 16, "Відновлення" – 16, "За майбутнє" – 12, "Довіра" – 15, Внефракционные – 12.
Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер парламента и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.
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