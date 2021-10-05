Ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли, - Разумков о ситуации в парламенте

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Козлова Альбіна
Портал "Комментарии" сообщал, что 5 октября народные избранники поддержали внесение вопроса об отставке председателя Верховной Рады в повестку дня и фактическое его рассмотрение и голосование через два дня.
Дмитрий Разумков рассказал о своих ценностях и планах на брифинге, фото из открытых источников
Депутат во время пресс-брифинга рассказал о том, что для него значит должность и почему он не будет обращаться в суд для восстановления в должности. Также политик добавил, что все знают о незаконности таких решений депутатов, поэтому ему нечего добавить.
Кроме того, он добавил, что хочет оставаться с теми ценностями и принципами, которые у него были раньше. Депутат подчеркнул, что ошибался в людях. По его словам, избиратели выбирали новых, светлых, правильных депутатов с общечеловеческими ценностями и принципами и верили им, когда голосовали за их фамилии в 2019 году.
Также Дмитрий Разумков отметил, что доказывать незаконность принятых решений об его отставке и отстранении, когда люди и так знают, — это борьба с ветряными мельницами.
Сейчас Дмитрия Разумкова отстранили от исполнения обязанностей спикера парламента. Но теперь возникла еще одна проблема — Согласительный совет не утвердил повестку дня из-за отставки председателя парламента и де-юре повестки дня нет.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 15:02
Він не країну реформувати йшов. Як і всі самозакохані, корупційні "патріоти", брехнею підбирався ближче до корита. Брав приклад з інших корумпованих у вишиванках, але так і не зрозумів - ресурсу все менше, а боротьба все більш агресивна. Коли виштовхнули з патріотичного кола, почав жалітись.