Ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли, - Разумков о ситуации в парламенте

Портал "Комментарии" сообщал, что 5 октября народные избранники поддержали внесение вопроса об отставке председателя Верховной Рады в повестку дня и фактическое его рассмотрение и голосование через два дня.



Дмитрий Разумков рассказал о своих ценностях и планах на брифинге, фото из открытых источников

Депутат во время пресс-брифинга рассказал о том, что для него значит должность и почему он не будет обращаться в суд для восстановления в должности. Также политик добавил, что все знают о незаконности таких решений депутатов, поэтому ему нечего добавить.



"Я не держусь за должность, я даже не буду мешать: ты или идешь по закону, или ты идешь, как тебе нравится. Хотят идти вне закона, пусть идут. Мне сегодня коллеги говорили: "Потом можешь подать в суд". Я не буду подавать в суд, если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте мне, я знаю как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна", — отметил Разумков.

Кроме того, он добавил, что хочет оставаться с теми ценностями и принципами, которые у него были раньше. Депутат подчеркнул, что ошибался в людях. По его словам, избиратели выбирали новых, светлых, правильных депутатов с общечеловеческими ценностями и принципами и верили им, когда голосовали за их фамилии в 2019 году.

"Я очень хотел верить, что за эти два года парламент снова вернули к парламентской работе, наверное, где-то я ошибся. Ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в людях, которые нас сюда делегировали, выбирали. Что с должностью, что без нее, главное — оставаться человеком, с теми ценностями обещаниями и принципами, с которыми ты пришел. Я хочу оставаться таким, я знаю, что в Раде таких людей достаточно. Я уверен, что мы сможем достичь тех целей, с которыми нас делегировали сюда в 2019 году", — пояснил спикер.

Также Дмитрий Разумков отметил, что доказывать незаконность принятых решений об его отставке и отстранении, когда люди и так знают, — это борьба с ветряными мельницами.



"Хочу, чтобы все услышали: вопрос не в должности, вопрос не в Разумкове, вопрос в том, что парламент должен быть парламентом парламентско-президентской республики. Это те рычаги, на которых держится государство, если одного не будет, то исчезнет баланс. А если он исчезнет, то это приведет к страшным последствиям", — пояснил нардеп.

Сейчас Дмитрия Разумкова отстранили от исполнения обязанностей спикера парламента. Но теперь возникла еще одна проблема — Согласительный совет не утвердил повестку дня из-за отставки председателя парламента и де-юре повестки дня нет.

Разумков рассказал, чем будет заниматься после отставки с поста главы ВР.

Как сообщал портал "Комментарии",

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