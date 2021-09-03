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Опубликован список депутатов-прогульщиков: их нужно знать в лицо

12 народных депутатов пропустили 90% голосований в течение двух лет работы Верховной Рады девятого созыва

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей

12 народных избранников не присутствовали на 90% голосований в течение двух лет работы Верховной Рады девятого созыва. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные исследования Комитета избирателей Украины.

Опубликован список депутатов-прогульщиков: их нужно знать в лицо

Верховная Рада Фото: из открытых источников

Активисты КИУ внимательно проанализировал работу народных избранников за первые 2 года работы и пришел к выводу, что 12 парламентариев отсутствовали во время голосования в парламенте. Лидером антирейтинга есть представитель "ОПЗЖ" Вадим Столар, он поучаствовал лишь в 2,5% голосований. Далее идет Степан Ивахив из группы "За будущее", у него показатель участия в голосованиях на уровне 4%. Далее идет еще один представитель "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. У него 5% участия в голосованиях. У внефракционного Андрея Деркача и нардепа "ОПЗЖ" Игоря Абрамовича по 7%. У Игоря Палицы из "За Будущее", внефракционных Александра Дубинского и Дмитрия Шенцева – 8%. Тараса Козака из "ОПЗЖ" — 9%. И по 10% у Александра Гереги из "За будущее", Юлии Левочкиной из "ОПЗЖ", Александра Фельдмана из "ОПЗЖ".

В итоге, больше всего прогульщиков оказалось во фракциях "ОПЗЖ" и "За Будущее". Опять же, если отталкиваться от анализа КИУ, то лучше всего показатели у фракций "Слуга народа" (84%) и "Европейской солидарности" (80%). Парламентарии этих фракций были активными и больше всего участвовали в голосованиях.

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Источник: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:dva-roky-rady-kvu-nazvav-deputativ-iaki-sabotuvaly-holosuvannia
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