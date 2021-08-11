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Главная Новости Политика внутренняя политика Верховная Рада намерена закупить ковров на один миллион
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Верховная Рада намерена закупить ковров на один миллион

В Раде хотят приобрести голубые синтетические дорожки с высотой ворса 14 мм

сегодня, 18:40
Автор:

Хмільовська Інна

Управление делами Аппарата Верховной Рады проводит тендер на закупку 960 м ковров на сумму 985 390 грн. Один метра ковра обойдется примерно в 1026 грн. Эти ковры должны заменить те, что уже есть в ВР. Закупка ковров будет осуществляться с использованием электронной системы закупок ProZorro и в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины.

Верховная Рада намерена закупить ковров на один миллион

Ковры в Раде. Фото "Украинская правда"

Рада закупает ковровых дорожек длиной почти километр. Цена закупки составляет почти миллион гривен (1026 грн за 1 погонный метр). Предложения подрядчиков будут приниматься до 23 августа, сам аукцион начнется 25 августа.

Известно, что намерены закупить:

- 340 м ковров шириной 1,4 м;

- 130 м – шириной 1,2 м;

- 130 м – шириной 1 м;

- 260 м – в ширину 0,8 м;

- 100 м – в ширину 0,7 .

При этом, в тендерной заявке проиллюстрирован дизайн коврового покрытия, а также указаны требования, которым должны отвечать изделия, а именно:

- 100% синтетический;

- материал основы — джутовая нить;

- плотность ворса — 520 000 пучков на 1 кв.м;

- плотность по основе — 40 нитей на 100 мм;

- плотность по утку — 65 нитей на 100 мм;

- вес 1 м. кв. готового изделия — 2830 г/кв.м;

- вес 1 м. кв. ворса — 1720 г/кв.м;

- высота ворса — 14 мм;

- цвет — голубой;

- количество цветов в ворсовой основе — 8.

Словом, в Раде намерены приобрести голубые синтетические дорожки с высотой ворса 14 мм. Интересно, что в 2020 году Рада закупила 528 планшетов фирмы Lenovo для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен. 

Как ранее сообщал портал "Комментарии",  Верховная Рада криминализировала контрабанду и недостоверное декларирование товаров.


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Источник: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-03-011365-b
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