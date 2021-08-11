Верховная Рада намерена закупить ковров на один миллион

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Хмільовська Інна
Управление делами Аппарата Верховной Рады проводит тендер на закупку 960 м ковров на сумму 985 390 грн. Один метра ковра обойдется примерно в 1026 грн. Эти ковры должны заменить те, что уже есть в ВР. Закупка ковров будет осуществляться с использованием электронной системы закупок ProZorro и в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины.
Ковры в Раде. Фото "Украинская правда"
Рада закупает ковровых дорожек длиной почти километр. Цена закупки составляет почти миллион гривен (1026 грн за 1 погонный метр). Предложения подрядчиков будут приниматься до 23 августа, сам аукцион начнется 25 августа.
Известно, что намерены закупить:
- 340 м ковров шириной 1,4 м;
- 130 м – шириной 1,2 м;
- 130 м – шириной 1 м;
- 260 м – в ширину 0,8 м;
- 100 м – в ширину 0,7 .
При этом, в тендерной заявке проиллюстрирован дизайн коврового покрытия, а также указаны требования, которым должны отвечать изделия, а именно:
- 100% синтетический;
- материал основы — джутовая нить;
- плотность ворса — 520 000 пучков на 1 кв.м;
- плотность по основе — 40 нитей на 100 мм;
- плотность по утку — 65 нитей на 100 мм;
- вес 1 м. кв. готового изделия — 2830 г/кв.м;
- вес 1 м. кв. ворса — 1720 г/кв.м;
- высота ворса — 14 мм;
- цвет — голубой;
- количество цветов в ворсовой основе — 8.
Словом, в Раде намерены приобрести голубые синтетические дорожки с высотой ворса 14 мм. Интересно, что в 2020 году Рада закупила 528 планшетов фирмы Lenovo для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада криминализировала контрабанду и недостоверное декларирование товаров.
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