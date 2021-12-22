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Обновленный рейтинг партий: что поменялось по сравнению с началом декабря

Стало известно, какие политсилы могут пройти в Раду

22 декабря 2021, 12:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресение, то с большой долей вероятности, как и в 2019-м победу бы одержала партия "Слуга народа". За нее сегодня готовы отдать свои голоса 19,2% соотечественников. В начале декабря цифры были немного меньше. Тогда у "слуг народа" было 18,0%. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Обновленный рейтинг партий: что поменялось по сравнению с началом декабря

Верховная Рада. Фото: Getty Images

Компанию "Слуге народа" в новом парламенте может составить такая партия, как "Европейская Солидарность", за которую сегодня готовы проголосовать 14,1%. В декабре таких было 13,7%. Также с большой долей вероятности в новую Раду проходит "Батькивщина". У нее сегодня 11,1%, в начале декабря было 11,4%. Имеет шансы попасть в парламент также партия "ОПЗЖ". У нее сегодня 10,5%, в начале декабря было 11,4%.

Также на грани попадания в парламент "Украинская стратегия Гройсмана" с 6,8%, партия "Сила и честь" с 6,5%. Немного подумал рейтинг у партии бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сегодня у его политической силе 6%. В то же время партия Евгения Мураева "Наши" немного прибавила в процентной поддержке и сегодня имеет 5,7%.

В то же время, по данным социологов, за бортом следующего парламента могут оказаться такие политические команды, как Радикальная партия, Удар, Свобода, Голос, Партия Шария. Им пока что не хватает несколько процентов, для того, чтобы перешагнуть 5-процентный барьер и иметь шансы на попадание в новый состав Рады. 

Читайте также на портале "Комментарии" — две партии не могут поделить первое место в рейтинге.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_itogi_2021_16-18_dekabrya_2021.html
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