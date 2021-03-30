"Нужно менять сознание": Кинзбурская рассказала, какими способами можно победить коррупцию в Украине

Народный депутат от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская в интервью в формате "Без кнопок" для портала "Комментарии" рассказала, каким образом Украине можно избавиться от клейма самой коррумпированной страны Европы.

Виктория Кинзбурская - фото из открытых источников

По словам народной избранницы, факты коррупции встречаются не только в государственных органах, а и в быту. Для того, чтобы победить это явление, нам нужно менять собственное сознание.

"Люди очень хорошо практикуют, так сказать, бытовую коррупцию: там есть кум, там есть сват. Мы вообще-то все против, однако, если есть человек, который может быстро и недорого решить твой вопрос, мы всегда "за". Нам нужно менять собственное сознание. То есть, если тебя оштрафовали за парковку в неположенном месте, то пойди и заплати штраф. Не надо предлагать взятки полицейскому", — говорит Кинзбурская.

Народный депутат также уверена, что коррупция касается абсолютно всех сфер жизни. Поэтому мы не можем сказать, что в этом виноваты чиновники или гражданине – мы виноваты все вместе. По словам Кинзбурской, когда украинцы не доплачивают налоги, это также коррупция.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы избавиться от пиар-клейма наиболее коррумпированной европейской страны, нардеп сказала:

"Начать меняться самим. Понимать, что мы должны любить страну, в которой живем, уважать ее и жить по ее законам, которые мы устанавливаем".

Напомним, ранее заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" высказала мнение, что Владимир Зеленский пришел к власти "не ради каких-то бизнес-интересов", а для того, чтобы "изменить систему".





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