Не пришел во власть ради бизнес-интересов: Евгения Кравчук о президенте Украины

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Заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" высказала мнение, что Владимир Зеленский пришел к власти "не ради каких-то бизнес-интересов", а для того, чтобы "изменить систему":
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Народный депутат также отметила, что имеет с президентом рабочие и нормальные отношения, а также считает его очень харизматичным:
Замглавы фракции "Слуга народа" также прокомментировала и информацию по поводу роспуска президентом Верховной рады, отметив, что со стороны Зеленского это не выглядело как угроза. Нардеп считает, что роспуск Рады — крайний вариант и все же лучше найти какие-то нормальные инструменты влияния. По словам Кравчук, большинство депутатов понимают, что они находятся в президентской партии. Президент Зеленский стал бы президентом и без них. Но они без президента Зеленского вряд ли стали бы депутатами. В этом нардеп видит определенную взаимосвязь.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский рассказал, когда может состояться встреча "нормандской четвёрки".
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