Не пришел во власть ради бизнес-интересов: Евгения Кравчук о президенте Украины

Заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" высказала мнение, что Владимир Зеленский пришел к власти "не ради каких-то бизнес-интересов", а для того, чтобы "изменить систему":

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Я искренне верю, что у Зеленского точно лучшие стремления что-то сделать, реализовать, чтобы его помнили как хорошего президента. Он точно не пришел во власть ради каких-то бизнес-интересов. И он не является неким кадровым политиком. Как говорится, американских президентов выращивают в определенных вузах. Они к этому идут, готовятся профессионально. А Зеленский все-таки внесистемный политик. Он пришел изменить эту систему. А у нас как раз фактически была круговая порука, просто сменяли друг друга. Была оппозиция между собой, но по сути их мало что отличает", — сказала Евгения Кравчук.

Народный депутат также отметила, что имеет с президентом рабочие и нормальные отношения, а также считает его очень харизматичным:

"Когда с ним общаешься, просто веришь человеку абсолютно", — продолжает Кравчук.

Замглавы фракции "Слуга народа" также прокомментировала и информацию по поводу роспуска президентом Верховной рады, отметив, что со стороны Зеленского это не выглядело как угроза. Нардеп считает, что роспуск Рады — крайний вариант и все же лучше найти какие-то нормальные инструменты влияния. По словам Кравчук, большинство депутатов понимают, что они находятся в президентской партии. Президент Зеленский стал бы президентом и без них. Но они без президента Зеленского вряд ли стали бы депутатами. В этом нардеп видит определенную взаимосвязь.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский рассказал, когда может состояться встреча "нормандской четвёрки".









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