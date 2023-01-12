Нужно ли сейчас менять украинское законодательство – на чем нужно сделать акцент

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Кравцев Сергей
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что после нашей победы встанет вопрос о существенном обновлении украинского законодательства. Какие основные моменты следовало бы обновить в ближайшее время, не дожидаясь победы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отмечает, что законодательство у нас и так постоянно обновляется, меняется. По той простой причине, что жизнь не стоит на месте – и те или иные законы элементарно устаревают.
И, конечно, продолжает он, колоссальны объем законодательства меняется, принимается "с нуля" в рамках евроинтеграции.
Кроме того, отмечает он, у нас много законодательных коллизий. Когда – разная терминология на одно и то же, когда порой – взаимоисключающие моменты.
Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поделился таким мнением:
Также нам необходимо думать уже сегодня о восстановлении экономики, уверен эксперт. Мы верим в нашу победу – и после завершения войны у нас не будет времени на разработку неких стратегий, вариантов "плана Маршалла" и так далее, поясняет Анатолий Амелин. Базу, акцентирует он, нужно готовить уже сегодня.
Украинский же бизнес, продолжает Анатолий Амелин – это задача исключительно наших правительства и депутатов. Потому, уверен он, важно создать условия, при которых инвесторам (как внешним, так и внутренним) будет безопасно, выгодно в Украине.
По его словам, чтобы к нам реально пришли инвестиции, необходимо сделать ряд шагов на законодательном уровне.
1. Налоговая реформа. Украинский институт будущего, рассказывает Анатолий Амелин, в течение прошлого года, а также уже в этом презентовал ряд исследований по этому поводу. По сути, новую концепцию налогового кодекса 10-10-10. Офис президента, напоминает он, также развивает подобную модель с незначительными отличиями. Налоговая реформа – антикоррупционная, либеральная – жизненно важна, акцентирует эксперт. Чтобы капитал не уходил из Украины, чтобы платить налоги было выгодно.
2. У нас должен появиться рынок капитала. А он, поясняет Анатолий Амелин, невозможен без институциональных инвесторов. Базовыми тут являются пенсионные фонды, отмечает эксперт. Соответственно, необходимо проведение качественной пенсионной реформы. Запуск полноценной накопительной системы, которая будет аккумулировать ресурсы и перераспределять их через инструменты фондового рынка.
3. Правовая защита. За 30 лет мы так и не смогли завершить судебную реформу, констатирует эксперт. И нам нужно законодательство, которое позволит уже в этом году инкорпорировать британское право, как это сделали те же Казахстан, Эмираты. Чтобы инвестор, который заходит в Украину, понимал, что никакой коррупционный "мент" не получит у кума-судьи разрешения на "маски-шоу", обыски. Защиту от такого беспредела может обеспечить британская правовая система в рамках специальной зоны, отмечает Анатолий Амелин.
У президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекса Лисситсы нет сомнений, что парламенту необходимо пересмотреть огромное количество законодательства.
По его словам, среди того, что на сегодняшний день важно для бизнеса в целом, включая аграрный:
- необходимость пересмотра трудового законодательства;
- принимать пакет евроинтеграционных законов;
- пересмотреть законы касательно "зеленой энергетики", приведя их в соответствие с нынешними реалиями;
- сделать мощный пересмотр законодательства в сфере образования и науки, включая профессионально-техническое, разобраться с деятельностью всякого рода академий с непонятными функциями и полномочиями.
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Ліквідація інституту президентства, конституційного суду, купи прокуратур, податкового та подібних кодексів. У приватних руках не тільки армія, а і контрольні функції та фонди страхування. Україна не Росії програє, вона програє сама собі і всьому старому.