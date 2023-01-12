Нужно ли сейчас менять украинское законодательство – на чем нужно сделать акцент

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что после нашей победы встанет вопрос о существенном обновлении украинского законодательства. Какие основные моменты следовало бы обновить в ближайшее время, не дожидаясь победы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

У нас много законодательных коллизий

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отмечает, что законодательство у нас и так постоянно обновляется, меняется. По той простой причине, что жизнь не стоит на месте – и те или иные законы элементарно устаревают.

"К примеру, недавно мы обновляли законодательство касательно платежных систем. Потому что платежный контент настолько пошел дальше, что надо было поспевать за ним", – рассказал нардеп.

И, конечно, продолжает он, колоссальны объем законодательства меняется, принимается "с нуля" в рамках евроинтеграции.

"И этот процесс продолжается. И это – огромный пласт, очень большая работа. Те, кто говорит, что это можно сделать за год, просто не видели реальных объемов, с которыми мы работаем и продолжаем. Мы делаем это значительно быстрее, чем другие страны. Но дел еще в данном направлении – непочатый край. А ведь законодатели, особенно в условиях войны, должны уделять внимание и другим актуальным моментам", – поясняет парламентарий.

Кроме того, отмечает он, у нас много законодательных коллизий. Когда – разная терминология на одно и то же, когда порой – взаимоисключающие моменты.

"Есть много советских терминов. Основную их массу мы убрали, но около 15% еще осталось, – рассказал Ярослав Железняк. – И тут тоже надо работать".

Нужно выработать Стратегию экономического развития Украины ориентировочно до 2040 года

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поделился таким мнением:

"У нас есть группа задач, которые необходимо обязательно решить в этом году. Первая – это, естественно, выиграть войну. Потому нужна максимальная помощь оборонному комплексу. И здесь на законодательном уровне следует расширять возможность для частных оборонных компаний, которые в Украине уже появились. Для них необходимо создать понятное, простое правовое поле. В США, к примеру, сейчас нет ни одной государственной обороной компании – все частные. У нас пока есть много ограничений в этой сфере. И необходимы стимулы для развития экосистемы ВПК (с учетом частных и государственных компаний). А соответствующий закон станет, по сути, инструментом, легитимизирующим концепцию и хорошо проработанную стратегию, включающую в себя оборонную доктрину, государственное планирование, создание системы бизнес-инкубаторов, технопарков, фондов (в первую очередь – государственных) для обеспечения заказа уже работающих оборонных систем и финансирования новых перспективных разработок. Как делается в тех же Штатах, Израиле, ряде других стран. С вовлечением сюда образования. Потому что система ВПК – это не только создание новых эффективных систем обороны и наступательных, но и система создания технологий двойного назначения, экосистемы инноваций, продуктов, которые могут быть востребованы во всём мире".

Также нам необходимо думать уже сегодня о восстановлении экономики, уверен эксперт. Мы верим в нашу победу – и после завершения войны у нас не будет времени на разработку неких стратегий, вариантов "плана Маршалла" и так далее, поясняет Анатолий Амелин. Базу, акцентирует он, нужно готовить уже сегодня.

"Следовательно, нам нужна стратегия послевоенного восстановления экономики. Не просто разрушенной инфраструктуры. Важно понимать, какую экономику мы строим. Определить роль и место Украины на европейской, мировой экономической карте. И создать условия, чтобы пришли инвесторы, – подчеркивает эксперт. – Потому что западные фонды, приход которых в нашу страну уже анонсируется, больше касаются восстановления инфраструктуры – транспортной, социальной, энергетической. Но не бизнеса!".

Украинский же бизнес, продолжает Анатолий Амелин – это задача исключительно наших правительства и депутатов. Потому, уверен он, важно создать условия, при которых инвесторам (как внешним, так и внутренним) будет безопасно, выгодно в Украине.

"Следовательно, нужно выработать Стратегию экономического развития Украины ориентировочно до 2040 года. Определяя роль Украины на европейском рынке как страны, которая производит высокотехнологическую продукцию. В первую очередь – оборонного значения. Как страны, производящей хайтек-продукции. Страны, в которой защищены права интеллектуальной собственности, частной собственности. Предлагающей качественный медицинской сервис", – поясняет эксперт.

По его словам, чтобы к нам реально пришли инвестиции, необходимо сделать ряд шагов на законодательном уровне.

1. Налоговая реформа. Украинский институт будущего, рассказывает Анатолий Амелин, в течение прошлого года, а также уже в этом презентовал ряд исследований по этому поводу. По сути, новую концепцию налогового кодекса 10-10-10. Офис президента, напоминает он, также развивает подобную модель с незначительными отличиями. Налоговая реформа – антикоррупционная, либеральная – жизненно важна, акцентирует эксперт. Чтобы капитал не уходил из Украины, чтобы платить налоги было выгодно.

2. У нас должен появиться рынок капитала. А он, поясняет Анатолий Амелин, невозможен без институциональных инвесторов. Базовыми тут являются пенсионные фонды, отмечает эксперт. Соответственно, необходимо проведение качественной пенсионной реформы. Запуск полноценной накопительной системы, которая будет аккумулировать ресурсы и перераспределять их через инструменты фондового рынка.

3. Правовая защита. За 30 лет мы так и не смогли завершить судебную реформу, констатирует эксперт. И нам нужно законодательство, которое позволит уже в этом году инкорпорировать британское право, как это сделали те же Казахстан, Эмираты. Чтобы инвестор, который заходит в Украину, понимал, что никакой коррупционный "мент" не получит у кума-судьи разрешения на "маски-шоу", обыски. Защиту от такого беспредела может обеспечить британская правовая система в рамках специальной зоны, отмечает Анатолий Амелин.

Без тотального пересмотра законодательства, с привлечением профессионалов, в том числе аграрного сектора, мы не сможем двигаться в ЕС так быстро, как намереваемся

У президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекса Лисситсы нет сомнений, что парламенту необходимо пересмотреть огромное количество законодательства.

"Ряд законов накладываются друг на друга, дублируются. Другие – противоречат друг другу. Как следствие – возникают споры, доходящие нередко до суда", – поясняет эксперт.

По его словам, среди того, что на сегодняшний день важно для бизнеса в целом, включая аграрный:

- необходимость пересмотра трудового законодательства;

- принимать пакет евроинтеграционных законов;

- пересмотреть законы касательно "зеленой энергетики", приведя их в соответствие с нынешними реалиями;

- сделать мощный пересмотр законодательства в сфере образования и науки, включая профессионально-техническое, разобраться с деятельностью всякого рода академий с непонятными функциями и полномочиями.

"Предстоит неимоверный объем работы, – подчеркивает Алекс Лисситса. – Но без тотального пересмотра законодательства, с привлечением профессионалов, в том числе аграрного сектора, мы не сможем двигаться в ЕС так быстро, как намереваемся. И не сможем так быстро, как хотелось бы, восстановить страну после победы, подняв уровень жизни украинцев на европейский".

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