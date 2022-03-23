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Новое заседание Рады: какие законопроекты будут рассматривать нардепы

Совет будет рассматривать таможенную реформу, посевную, движение сопротивления

23 марта 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Первый замглавы украинского парламента Александр Корниенко в эфире информационного марафона проинформировал, что на этой неделе состоится очередное заседание парламента.

Новое заседание Рады: какие законопроекты будут рассматривать нардепы

Александр Корниенко рассказал, что будут рассматривать в Раде (фото из открытых источников)

Украинские депутаты примут решение о продолжении налоговой и таможенной реформы с тем, чтобы были обеспечены механизмы беспрепятственного ввоза необходимых грузов в страну.

По его словам, это гуманитарные грузы и доставка товаров первой необходимости, в частности, продуктов питания, топлива и других.

Еще парламентарии будут рассматривать законопроекты, касающиеся проведения посевной. Это документ, нормирующий деятельность аграриев в военное время и законопроект о повышении уголовной ответственности за некорректное обращение с гуманитарной помощью.

Вниманию нардепов подготовлены законопроекты, которые важны для военных. Это немалые изменения и уточнения в законопроекте по сопротивлению.

"Мы понимаем, что сейчас такие силы будут развиваться, потому что, к сожалению, у нас есть часть территорий, где сейчас нужна деятельность именно таких сил", — сказал Корниенко.

Политик отметил, что будут и другие вопросы на пленарном заседании. Избиратели должны знать, что депутаты работают интенсивно – принимают на некоторых заседаниях более десятка законопроектов.

Александр Корниенко убежден, что необходимо прислушаться к пожеланиям военных по поводу жестких мер против тех, кто фиксирует военную технику. Соответствующий законопроект еще обсуждается.

"Думаю, что мы выйдем на оптимальный вариант с коллегами. Действительно, подобное поведение уже приобрело признаки вредительства. В такие трудные времена будем повышать ответственность", — убежден чиновник.

Александр Корниенко не обошел вопрос о наказании тех украинских нардепов, которые выехали за границу. Он сказал, что такая норма действует, если гражданин мобилизационного возраста покидает территорию государства после объявления мобилизации.

"Я полностью согласен с госпожой Генеральной прокуроркой, что есть еще моральная и политическая ответственность", — резюмировал первый заместитель руководителя Верховной Рады.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 100-процентное возмещение банковских депозитов на время войны. Новый законопроект в Раде.




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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220792.html?fbclid=IwAR35_S5cKrs_y0Omupm4o4l1qAXQz-Y5NkmgpWy9aQHSwu2yC4VVV_52SrE
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