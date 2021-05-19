Новая ВСК в Раде: по кому может ударить расследование

Верховная Рада поддержала инициативу "Слуги народа" и создала 19 мая временную следственную комиссию (ВСК) ВР по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. О чем говорит это решение? По кому может ударить расследование ВСК? Будет ли какой-то толк от этого расследования? "Комментарии" узнали прогнозы экспертов.

ВРУ. Фото из открытых источников

"Данная ВСК вряд ли будет заниматься каким-то нарушениями"

Заместитель директора Украинского института будущего Евгений Мироненко подчеркивает, что ВСК — неплохой инструмент парламентского контроля. Хорошая практика. И, как правило, ее использует оппозиция, реагируя на те или иные действия власти. Но здесь пошли скорее от обратного.

"В данном случае ВСК создали как альтернативу предложению оппозиции касательно создать парламентскую следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам". То есть, в какой-то мере, целью ее создания было закрыть эту тему. И получить возможность наносить определенные публичные удары по позициям предыдущей власти. В ракурсе тех же "пленок Медведчука", к которым пытаются привязать Порошенко", — поясняет Евгений Мироненко.

По его мнению, данная ВСК вряд ли будет заниматься каким-то нарушениями, к которым могут быть причастны представители действующей власти. Об этом говорит хотя бы то, что председателем ВСК избирали Марьяну Безуглую из фракции "Слуга народа".

"При этом нужно понимать, что ВСК никого не привлекает к ответственности. Но она может представить правоохранителям определенный фактаж, с помощью которого те будут заниматься неким делом. Но в основном функции парламентской комиссии используется для публичного обнародования тех или иных вероятных нарушений", — подчеркивает эксперт.

"Попытка власти перехватить инициативу у оппозиции"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук уверен, что решение по созданию именно такой ВСК – это попытка власти перехватить у оппозиции инициативу по парламентским следственным комиссиям.

Он напоминает, что оппозиционные фракции требовали длительное время создания ВСК по "делу вагнеровцев", пытаясь использовать ее в своих интересах. Но 19 мая ВР провалила создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам" (инициировали "Голос" и "Европейская солидарность"). И приняла решение о создании видоизмененной комиссии.

"Сейчас власть переключает внимание с одного эпизода на ряд других, некоторые из которых касаются экс-президента Порошенко. Таким образом, вместо использования трибуны только для "обвинения власти", можно поднять и многие неприятные для нынешней оппозиции эпизоды. И дискурс вокруг скандалов кардинально меняется", — поясняет Петр Олещук.

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