Вторая годовщина президентства: о чем нужно спросить Зеленского

Ко второй годовщине своего президентства, 20 мая, Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию на ГП "Антонов", авиастроительном предприятии. Стоит ли ожидать неудобных вопросов (каких?) и неожиданных ответов? О чем нужно спросить гаранта? "Комментарии" узнали мнения экспертов.

Зеленский. Фото: ОПУ

"Самым ходовым пулом вопросов к Зеленскому были бы те, что он задавал Порошенко"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что СМИ будут задавать неудобные вопросы, в том числе по санкциям против контрабандистов.

"К примеру, почему не внесли Павлюка (нардеп от "Слуги народа" Илья Павлюк, которого некоторые СМИ связывают с контрабандными потоками – прим. ред.)

в данный санкционный список? Но самым ходовым пулом вопросов к Зеленскому были бы некоторые из тех, что он задавал Порошенко в апреле 2019-го во время дебатов на стадионе. Я бы точно задал что-то оттуда: о кумовстве во власти, высоких ценах, войне, отсутствии наказания за трагедию в Иловайске и Дебальцево, за воровство карпатских лесов и янтаря. Особенно шикарно смотрятся сейчас "Почему не наказаны приспешники Януковича?" или "Помните ли вы, что такое люстрация?". При Зеленском немало люстрированных и просто выехавших деятелей времен Януковича вернулись в игру. Те же Портнов, Бабиков… Практически весь "квартал" во власти – друзья родственники, кумовья. Прорывов в экономике нет, тарифы растут, война идет", — отмечает Анатолий Октисюк.

Из позитивов, на которые может упирать Зеленский в своих ответах, аналитик называет санкции против Медведчука и даже оглашение ему подозрения и домашний арест. То, на что не решился Порошенко. А также диджитализацию, особенно портал "Дія".

"Понятно, что для большинства, особенно для старшего поколения, это — не пощупать, не потрогать. Но на будущее цифровизация — это отличный задел. Уверен, со временем (которое таким образом серьезно экономиться) это оценят многие", — считает Анатолий Октисюк.

"Неудобных вопросов практически не будет"

Политический эксперт Михаил Чаплыга уверяет, что задал бы президенту следующий вопрос: "Как ему удалось совершить невозможное? А именно — уговорить членов набсовета "Нафтогаза" остаться еще на год, ровно до той даты, когда цена нашей ГТС будет равно нулю, и достроится Северный поток-2".

Горькой иронией эксперт называет то, что пресс-конференция пройдет на заводе им. Антонова.

"Это предприятия досталось нам от СССР, где мы были единственной республикой с замкнутым циклом авиапроизводства. Сами могли построить самолет, без участия других республик. А сейчас не может создать даже гироскоп. Я уж молчу о самолете", — отмечает Михаил Чаплыга.

По его мнению, неудобных вопросов практически не будет, а оппозиционные СМИ на пресс-конференцию не допустят.

"Скорее всего, вся пресс-конференцию Зеленский будет пытаться показать, что он объявил войну всем, что мешает нам жить. И олигархам, и ворам в законе, и коррупции. Весь такой герой. Думаю, по сути, это будет стартом внеочередных выборов президента. Не исключаю, что они могут пройти уже осенью. Сперва – парламентские, а потом и президентские. Пока хоть какой-то рейтинг есть у "слуг" и Зеленского. Потому президент будет выдавать популистки-большивестские меседжи. Упирать на то, что может опереться лишь на народ, что ему нужна народная поддержка. А ближе к осени, возможно, даже на День независимости, объявит о роспуске парламента и досрочных выборах себя", — прогнозирует Михаил Чаплыга.

Ранее сообщалось, когда Зеленский получит полноценную замену Мендель.

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