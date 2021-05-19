Вторая годовщина президентства: о чем нужно спросить Зеленского

BTC/USD
37377.35
ETH/USD
2699.34
LTC/USD
203.90
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Ко второй годовщине своего президентства, 20
мая, Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию на ГП "Антонов",
авиастроительном предприятии. Стоит ли ожидать неудобных вопросов (каких?) и
неожиданных ответов? О чем нужно спросить гаранта? "Комментарии" узнали мнения
экспертов.
Зеленский. Фото: ОПУ
Эксперт аналитического центра Democracy House
Анатолий Октисюк считает, что СМИ будут задавать неудобные вопросы, в том числе
по санкциям против контрабандистов.
"К примеру, почему не внесли Павлюка (нардеп от "Слуги народа" Илья Павлюк,
которого некоторые СМИ связывают с контрабандными потоками – прим. ред.)
в данный санкционный список? Но самым ходовым
пулом вопросов к Зеленскому были бы некоторые из тех, что он задавал Порошенко
в апреле 2019-го во время дебатов на стадионе. Я бы точно задал что-то оттуда:
о кумовстве во власти, высоких ценах, войне, отсутствии наказания за трагедию в
Иловайске и Дебальцево, за воровство карпатских лесов и янтаря. Особенно
шикарно смотрятся сейчас "Почему не наказаны приспешники Януковича?"
или "Помните ли вы, что такое люстрация?". При Зеленском немало
люстрированных и просто выехавших деятелей времен Януковича вернулись в игру.
Те же Портнов, Бабиков… Практически весь "квартал" во власти – друзья
родственники, кумовья. Прорывов в экономике нет, тарифы растут, война идет", —
отмечает Анатолий Октисюк.
Из позитивов, на которые может упирать
Зеленский в своих ответах, аналитик называет санкции против Медведчука и даже
оглашение ему подозрения и домашний арест. То, на что не решился Порошенко. А
также диджитализацию, особенно портал "Дія".
"Понятно, что для большинства, особенно для
старшего поколения, это — не пощупать, не потрогать. Но на будущее цифровизация
— это отличный задел. Уверен, со временем (которое таким образом серьезно
экономиться) это оценят многие", — считает Анатолий Октисюк.
Политический
эксперт Михаил Чаплыга уверяет, что задал бы президенту следующий вопрос: "Как
ему удалось совершить невозможное? А именно — уговорить членов набсовета "Нафтогаза"
остаться еще на год, ровно до той даты, когда цена нашей ГТС будет равно нулю,
и достроится Северный поток-2".
Горькой
иронией эксперт называет то, что пресс-конференция пройдет на заводе им.
Антонова.
"Это предприятия досталось нам от СССР, где мы
были единственной республикой с замкнутым циклом авиапроизводства. Сами могли построить
самолет, без участия других республик. А сейчас не может создать даже гироскоп.
Я уж молчу о самолете", — отмечает Михаил Чаплыга.
По его мнению, неудобных вопросов практически
не будет, а оппозиционные СМИ на пресс-конференцию не допустят.
"Скорее всего, вся пресс-конференцию Зеленский
будет пытаться показать, что он объявил войну всем, что мешает нам жить. И
олигархам, и ворам в законе, и коррупции. Весь такой герой. Думаю, по сути, это
будет стартом внеочередных выборов президента. Не исключаю, что они могут
пройти уже осенью. Сперва – парламентские, а потом и президентские. Пока хоть
какой-то рейтинг есть у "слуг" и Зеленского. Потому президент будет выдавать популистки-большивестские
меседжи. Упирать на то, что может опереться лишь на народ, что ему нужна
народная поддержка. А ближе к осени, возможно, даже на День независимости, объявит
о роспуске парламента и досрочных выборах себя", — прогнозирует Михаил Чаплыга.
Ранее сообщалось, когда Зеленский получит
полноценную замену
Мендель.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости