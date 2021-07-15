"Неручной судья": депутат прокомментировал решение суда по Тупицкому





Юрий Бойко (фото из открытых источников)

В среду, 14 июля, Верховный Суд Украины (ВСУ) признал незаконным решение президента Зеленского об увольнении председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Следовательно, такое решение вызвало волну активных дискуссий и возмущения. "Комментарии" решили узнать у нардепов, что по этому поводу они думают и что это решение означает для Украины.

В частности, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что судьи вынесли законное решение. А сам Тупицкий является жертвой политических преследований.

"Такое решение свидетельствует о том, что в стране есть еще независимые суды. Мы это решение поддерживаем. Потому что с самого начала идет травля председателя Конституционного суда Украины. Мы видим, что это типичное преследования. Это видела все страна. То, что судьи не поддались на давление, а вынесли, по их мнению, законное решение, которое лежало на самом верху. Потому что так нельзя. Работал себе председатель Конституционного суда. Вдруг они поняли, что он "неручной", поэтому ему пришили уголовное дело. Поэтому такие ростки независимости нужно приветствовать", — заявил Бойко.

Кроме этого, нардеп прокомментировал ситуацию, почему Тупицкого не пускают на судебные заседания. Поэтому он не может работать. По его словам, от власти сегодня можно ожидать чего угодно.

"Учитывая то, как сегодня власть презирает законы. Сегодня можно ожидать чего угодно", — резюмировал он.

Ранее в Зеленского уже отреагировали на решение суда по Тупицкому. Владимир Зеленский был удивлен, узнав о решении Верховного Суда Украины (ВСУ) относительно его указа об увольнении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины. Он заявил, что в Офисе президента (АП) считают это решение попыткой сорвать судебную реформу в Украине. По словам представителя Владимира Зеленского, на Банковой уверены, что такое решение было принято не в пользу одиозного судьи Конституционного суда, а для поддержки старых законов в судебной системе Украины, которые президент и его команда пытаются изменить.

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