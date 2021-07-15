"Неручной судья": депутат прокомментировал решение суда по Тупицкому

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Лиля Воробьева
Юрий Бойко (фото из открытых источников)
В среду, 14 июля, Верховный Суд Украины (ВСУ) признал незаконным решение президента Зеленского об увольнении председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Следовательно, такое решение вызвало волну активных дискуссий и возмущения. "Комментарии" решили узнать у нардепов, что по этому поводу они думают и что это решение означает для Украины.
В частности, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что судьи вынесли законное решение. А сам Тупицкий является жертвой политических преследований.
Кроме этого, нардеп прокомментировал ситуацию, почему Тупицкого не пускают на судебные заседания. Поэтому он не может работать. По его словам, от власти сегодня можно ожидать чего угодно.
Ранее в Зеленского уже отреагировали на решение суда по Тупицкому. Владимир Зеленский был удивлен, узнав о решении Верховного Суда Украины (ВСУ) относительно его указа об увольнении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины. Он заявил, что в Офисе президента (АП) считают это решение попыткой сорвать судебную реформу в Украине. По словам представителя Владимира Зеленского, на Банковой уверены, что такое решение было принято не в пользу одиозного судьи Конституционного суда, а для поддержки старых законов в судебной системе Украины, которые президент и его команда пытаются изменить.
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