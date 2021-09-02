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Главная Новости Политика внутренняя политика Арестович заявил, что идея переименовать Украину – не его выдумка – в Офисе президента думают над этим
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Арестович заявил, что идея переименовать Украину – не его выдумка – в Офисе президента думают над этим

Арестович раскрыл детали планов по переименованию Украины

сегодня, 11:30
Автор:

Кравцев Сергей

Советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович раскрыл планы о своих намерениях дать Украине новое название. Как передает издание "Комментарии", в распоряжении Телеграмм-канала "Политика страны" появилась информация о том, что Арестович уже озвучил свои предложения на Банковой и там пока что думают над этим.

Арестович заявил, что идея переименовать Украину – не его выдумка – в Офисе президента думают над этим

Алексей Арестович - фото из открытых источников

Как передает Телеграмм-канал "Политика страны", Арестович признался, что предложил идею с переименованием Украины пару месяцев назад, многие люди до сих пор раздумывают о ней. 

Алексей Арестович не захотело раскрывать фамилии людей на Банковой, которым озвучил идею о переименовании Украины, но намекнул, что, если внимательно прислушаться к тому, что глава государства Владимир Зеленский говорил в последнее время во время своих публичных выступлений, то очень ярко из всей речи выделяется название Русь-Украина.

Также эксперт обратил внимание на то, что сегодня детей со школьной скамьи учат говорить Русь-Украина и было бы логично, если бы эти слова подкреплялись чем-то более конкретным на государственном уровне.

Спикер ТКГ ушел от ответа на вопрос, как относиться к переименованию Украины в Русь-Украину президент Зеленский. Он посоветовал с подобными вопросами обращаться к самому президенту, либо же к его спикеру. Алексей Арестович считает, что процесс переименования прошел бы безболезненно. Как пример он упомянул переименование Македонии в Северную Македонию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разговоре с журналистом Романом Цимбалюком спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выступил с резонансным предложением – переименовать Украину, оставив за ней двойное название Русь-Украина.


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Источник: https://t.me/stranaua/17186
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