Не решаются на уровне Указов: нардеп отреагировал на заявление Зеленского об увеличении ВСУ

Оппозиционный нардеп Сергей Рахманин отреагировал на заявление президента Зеленского об увеличении численности ВСУ. Политик заявил, что для того, чтобы комментировать указ полноценно, нужно его видеть. Он сообщил, что проверял, текста еще нет, но появится, будет понятнее. Но, даже без этого указа, если опираться исключительно на его описание, содержавшееся в речи Президента, он вызывает огромное количество вопросов. Об этом депутат заявил, общаясь с журналистами, передают "Комментарии".

Сергей Рахманин (фото из открытых источников)

"Пока он выглядит как чистый популизм. Ну, во-первых, абсолютно справедливо, Президент не может устанавливать численность ВСУ. Увеличивать или уменьшать – это прерогатива Верховной Рады Украины. Это делается Законами Украины. Напомню, что летом прошлого года была необходимость увеличить численность ВСУ на целых 11 тысяч. Это было необходимо, в связи с тем, что формировались силы территориальной обороны, а силы территориальной обороны — это не так давно отдельный род ВСУ, и, соответственно, для того, чтобы создать систему управления бригад и батальонов. Это — 29 бригад и 150 батальонов, если не ошибаюсь, нужно было их увеличить на 11 тысяч. Так вот, даже увеличение такое — это длительные несколько месячные споры, в том числе, насколько взвешена эта цифра и есть ли у нас ресурс по увеличению на 11 тысяч. "Если такие споры вызвало увеличение на 11 тысяч, то, представьте себе, какие должны быть споры и дискуссии по увеличению на 100 тысяч", — напомнил Рахманин.

Народный депутат также отметил, что в настоящее время инициатива Владимира Зеленского вызывает множество вопросов. Ведь на содержание 100 тысяч нужно найти расходы.

"Я впервые слышу, чтобы такие дискуссии проходили. Я ни от одного из военных не слышал даже разговора об этом. Второй момент — любое увеличение расходов на содержание. Любое увеличение чего-либо, даже увеличение заработной платы. Тоже не регулируется Указами Президента, деньги появляются в бюджете после внесения соответствующих изменений в этот бюджет. Они вносятся Верховной Радой путем голосования. Каким образом это Президент собирается реализовать с помощью указов для меня загадка. Также для меня загадка, почему — 100 тысяч? Кто это рассчитывал и где — эти расчеты? Какие это будут бригады? Для них нужно найти места дислокации, питание, вооружение. Текущая потребность в вооружении ВСУ финансируется на 20% от потребности. Если мы собираем увеличить их на 100 тысяч, то у меня два вопроса: где мы возьмем оружие и вооружение? И где мы найдем деньги на них? Тогда должен выступить министр финансов, глава правительства, который сказал бы, что мы нашли соответствующие ресурсы. Инициатива Президент рассчитана на 3 года, а он уверен, что в 2025 году он будет главнокомандующим? На самом деле вопросов больше, чем ответов. Но я бы все-таки хотел дождаться текста, может быть, там будут сказочные ответы. Но, если мы говорим о профессионализации ВСУ, то она означает не увеличение, а – уменьшение. Это значит, что государство должно тратить огромные средства на содержание. Здесь два варианта: либо постепенно находить деньги и как-то содержать большую армию, либо уменьшать ее численность и свободные деньги пускать на лучшую военную подготовку, вооружение и другие вещи",- заявил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ирина Верещук приравняла возможный союз между Польшей, Британией и Украиной к эффективному оружию. По ее мнению, это тот союз, который может дать хороший эффект в военном и политическом плане. Очевидно, что мы будем договариваться в разных плоскостях, потому что сейчас экономика – тоже оружие, энергетика – это тоже оружие.

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