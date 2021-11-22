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Народному депутату Сергею Шахову сообщили о подозрении: подробности

По информации СМИ, речь идет о Сергее Шахове

22 ноября 2021, 22:44
Автор:

Лиля Воробьева
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Одного из парламентариев проинформировали о подозрении в декларировании недостоверной информации. Стоимость скрытых данных почти 60 миллионов гривен. Об этом в социальных сетях написала руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. По информации источника медиа РБК-Украина речь идет о Сергее Шахове.

Народному депутату Сергею Шахову сообщили о подозрении: подробности

СМИ сообщили, что это Сергей Шахова (фото из открытых источников)

По информации следователей, в декларацию за прошлый год депутат не внес много сведений об имуществе и недвижимости. В частности, коттедж и земельный участок в Киевской области, 13 квартир в столице, 8 мест для стоянка авто, 2 коттеджа, общая площадь которых более 2 тысяч кв. м, 27 земельных участков и 2 автомобиля. Также нардеп не предоставил данные о собственных частях во многих субъектах хозяйствования и не указал доходы от реализации недвижимости. Стоимость незадекларированного депутатского состояния составляет почти 60 миллионов гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венедиктова рассказала, почему не арестовали Медведчука . 8 октября Виктору Медведчуку вручили новое подозрение. Его подозревают в государственной измене и помощи в осуществлении террористической деятельности. Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова Украины во время своего выступления в эфире программы Савика Шустера, рассказала достаточно ли доказательств по делу и почему нардепа не арестовали сразу. Также она прокомментировала почему человека, обвиняемого в государственной измене и осуществлении террористической деятельности, не арестовывают. Генпрокурор заявила, что люди должны быть равными и в своих возможностях. Поэтому, отвечая на вопрос, достаточно ли доказательств, абсолютно точно заявила она, что подозрение законно и обосновано. Доказательств для его сегодняшнего объявления достаточно.


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Источник: https://www.facebook.com/100000088343654/posts/4911760448836851/?d=n
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