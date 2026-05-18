Народная депутат Шуляк "засветила" брендовые серьги: стоимость шокирует

Народные депутаты привлекают внимание не только своими заявлениями и предложенными законопроектами, но и обновками гардероба.

Блогер Harley Quinn, кто не пропускает новые вещи, аксессуары, украшения в гардеробе политиков, чиновников, медийных лиц, рассказала об обновке народной депутатки Елены Шуляк.

"Бывшая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк показательно выгуляла новые серьги. И даже не Van Cleef, а Cartier. Стоимость таких — 4450 долл.", — написала блогер.

Отметим, что в гардеробе Шуляк много дорогих вещей. Так, сообщали о стоимости платья от Max Mara из старой коллекции, купленной со скидкой 60%. Цена — 10 716 гривен. Есть в гардеробе Шуляк и гораздо более дорогие вещи. Например сумка итальянской марки Angnona стоимостью 1 380 евро. Также Шуляк выгуляла новый комплект украшений. Стоимость сережек – 109 500 грн. Кольцо – 79 500 грн. Перед новым годом Шуляк "засветила" меховую жилетку также от Max Mara за 1389 евро.

Рассказывала блогер и о новых мокасинах Шуляк от Sergio Rossi. Стоимость — 16 991 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал о масштабной реновации жилья, которую готовят в Украине. Народная депутат Елена Шуляк отметила, что 30 тыс. старых домов, давно исчерпавших свой ресурс и не отвечающих базовым требованиям безопасности, инфраструктуры и качества жизни, это данные по состоянию на 2019 год. Она объяснила, что в Раде готовили законопроект о реновации жилья, даже приняли его в первом чтении, однако война изменила приоритеты. Речь идет о комплексном подходе к реконструкции не точечных отдельных домов, а о реконструкции целых кварталов.



