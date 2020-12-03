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Дмитрий Симоненко
Шмыгаль рассказал о крупнейших достижениях правительства под его председательством. По его словам, 8 месяцев небольшое время для того, чтобы подвести итоги. Но он обратил внимание, что его правительство закончило реформу децентрализации путем проведения местных выборов. Местным властям были преданы земли и бюджеты. Таким образом в стране будет внедрен совсем другое административно-территориальное устройство, которое приведет к усилению ответственности местного самоуправления.
Также, по его словам, несмотря на пандемию, продолжается реформа медицины. Премьер сравнил сферу украинской медицины с развитием украинского войска, а пандемию с военными действиями на востоке Украины. Он заверил, что после эпидемии резко изменится отношение к медикам людей и правительства, а медицинская система будет другой после опыта, полученного после пандемии. Также политик отметил, что есть еще ряд небольших побед, но борьба с эпидемией в медицине и экономике пока занимает все время.
Кроме того, Шмыгаль рассказал и об ошибках, допущенных правительством. По его мнению, власть должна быть ближе к народу и уметь советоваться с ним. Именно такую ошибку допустил Кабмин в начале своей работы. Вместе с тем он оправдывает это тем, что "когда необходимо срочно принять то или иное постановление, не всегда есть время на обсуждение или споры. Надо действовать быстро, ведь в кризисных ситуациях оперативность решает все".
Ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власти определятся с моментом ввода локдауна, а также с возможным его отменой.
Кроме того, мы писали о том, на сколько подорожала "коммуналка" в год.
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OBZ
сегодня, 18:45
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////// Шмыгаль рассказал о достижениях и ошибках этого правительства........=DETSENTRALIZATSUIA= =VERXOVENSTVO PRAVA= =IZBIRATEL''NUI KODEKS= ===ETO =REFORMATORSKIE= TERMINU DLIA KOLONIAL''NOI STRANU NE OTOBRASHAIUSHIE PROTSESS GARMONICHOGO DEMOKRATICHESKOGO POLITIKO=EKONOMICHESKO=KUL''TURNOGO SOVERSHENSTVOVANIIA UKRAINU......I TAK I EST'' NA SAMOM DELE POTOMU CHTO 5=PIAT'' POST=REVOLIUTSUONNUX LET PROSHLO I ESHE 5=PIAT'' PROIDET A V UKRAINE NICHEGO NE IZMENITSIA........DEMOKRATIZATSUIA DEOLIGARXIZATSUIA INDUSTRIALIZATSUIA===VOT ISTINNUE OPORU SOZDAIUSHIE DOROGUIU RAB=SILU I KACHESTVENNUE STANDARTU OBRAZUIUSHIE GUMANNUIU UKRAINSKUIU TSUVILIZATSUIU........V DEM=OBSHESTVE PRAVITEL''STVO SOTRUDNICHAET S BIZNESMENAMI A V UKRAINE BIZNESMENU UPRAVLIAIUT PRAVITEL''STVOM LOBBIRUIA SVOI INTERESU I ITOG PECHALEN===ETO NISHAIA UKRAINA.......=========SOZDAITE SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHUIU DEMOKRATICHESKUIU SISTEMU UPRAVLENIIA===ETO NE ZAIMET MNOGO VREMENI NO NAROD UVIDIT CHTO SUSHNOSTNO PROGRESSIVNOE UPRAVLENIE SOZDANO..........TAKSHE VASHNO PRIGLASIT'' BUVSHUX CHLENOV PRAVITEL''STV RAZVITUX STRAN DETALIZIRUIUSHIX PRAKTICHESKIE OTNOSHENIIA MESHDU PRAVITEL''STVOM===EKONOMICHESKIM BLOKOM I BIZNESMENAMI A TAKSHE NAEMNUMI RABOTNIKAMI I BIUTSHETNIKAMI........NUSHNO UCHIT''SIA POSTOIANNO U SDHVEDOV IAPONTSEV BRITANTSEV AVSTRALIITSEV DOSTIGAIA KACHESTVENNOGO EFFEKTIVNOGO UPRAVLENIIA........V UKRAINE NICHEGO NE DELAETSIA===VSE STOIT NA MESTE===OLIGARXAT VUVOZIT DEN''GI I DERSHUT VLAST''===KOLONIAL''NUIU VUGODNUIU PUTINU MERKEL'' MAKRONU TRAMPU EDINOGLASNUX V TOM CHTO UROVEN'' SHUZNI UKRAINTSEV DOLSHEN BUT'' NISHE CHEM U ROSSIIAN I TAKOI SHE KAK I U RUMUNOV===PRIMERNO NA TAKOM UROVNE DOLSHNA SUSHESTVOVAT'' UKRAINA........V UKRAINE CHTO===ZEMLI DRUGIE===ILI RUKI NOGI U LIUDEI DRUGIE......U UKRAINU CHTO==SUD''BA TAKAIA DAVAT'' LIUDIAM ZARABOITAT'' TOL''KO =NA POKUSHAT''=.......BRED KAKOI=TO.....KTO UDERSHUVAET KOLONIEI UKRAINU===OLIGARXAT UKRAINSKII ROSSIISKII NEMETSKII FRANTSUZSKII AMERIKANSKII........VSE STRANU BUDUT VUROVNENU V SVIOEM RAZVITII NO BOGACHI STANUT BEDNEE VOT IMENNO POETOMU UDERSHUVAETSIA IMPERSKII=KOLONIAL''NUI MIROPORIADOK.........========PUTIN TRAMP MERKEL'' MAKRON TSZUN''PIN======POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI......========A TU PREZIDENT ZELENSKII OCHEN'' ZASHATUI =SO VSEX STORON= LIDER===KAK BUDTO KLIATVU DAL KAK I POROSHENKO ZARUBESHNUM XOZIAEVAM POSTOIANNO BRAT'' KREDITU MVF I =ZATUKIVAT'' =DURU V BIUTSHETE........=CHETKO VIDNO CHTO TOBOI UPRAVLIAIUT A INACHE VSE BULO BU PO DRUGOMU.........VOT USA I GERMANIEI NIKTO NE UPRAVLIAET I ONI SHUVUT KAK ONI XOTIAT.......
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сегодня, 18:11
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Жириновский выбрал области Украины, которые хочет присоединить Россия Жириновский назвал области Украины, которые войдут в состав России: «Остальные пусть идут в ЕС и НАТО»..........UBLIUDOK RASHUSTKII SHURINOVSKII===ETO =LDPR= '''''''''''''''''''''''''''''LIBERAL''NUI DEBIL''NUI PRIDUROK ROSSII'''''''''''''''''...............=EDINAIA ROSSIIA= =LDPR= =KPRF= ===ETO FASHUSTKIE PRESTUPNIKI===ETO BEDA I GORE PROGRESSIVNOGO CHELOVECHESTVA........ROSSIIU 2000=2020 NUSHNO SPASAT'' KAK I GERMANIIU 1933=1945 GODOV..........NO PUTIN I PUTINISTU SPOSOBNU UDERSHAT'' RASHUSTKII NATSUZM DO 2050 GODA===STRASHNUI NEDOCHELOVEK===ABSOLIUTNUI NELIUD'' PRISHEL K VLASTI V ROSSII===VLADIMIR PUTIN.......=========ROSSIIANE===VASHA POLIT=SFERA PORASHENA TOTAL''NO FEKAL''NOI POLIT=GRIAZ''IU......VU NESCHASTNUI NAROD ROSSIIANE PORASHENNUI PUTINIZMOM===VU RABU NASLEDIIA USSR PORODIVSHEGO ADSKUIU SATANINSKUIU PUTINISTICHESKUIU MERZOST''.......VOT TAKOE DER''MO PORODIL SOVETSKII SOIUZ===SKVERNU==PUTINA ZIUGANOVA SHURINOVSKOGO A NICHEGO DRUGOGO I NE SLEDOVALO OSHUDAT'' I POSMOTRITE NA LUKASHENKO===VOT KOGO PORODIL USSR.......UKRAINSKII NAROD CHUDOM IZBAVILSIA OT IANUKOVICHA KOTOROGO PUTIN GOTOVIL V VECHNOGO ROSSIISKOGO GUBERNATORA UKRAINU......NO PUTIN PEREDUMAL===PUTIN RESHUL PRISVOIT'' SEBE UKRAINSKIE ZAKONNUE ZEMLI.......============SLAVIANE===CHEM ETI MERZOSTI===PUTIN ZIUGANOV SHURINOVSKII ZANIMAIUTSIA===PRESTUPNUM TERRITORIAL''NUM OTVLECHENIEM RADI SBERESHENIIA SVOEI UBLIUDOCHNOI VLASTI.......DIKAIA MOSKOVIIA===ETO MRACHNOE MESTO POROSHDAIUSHEE PRAVITELEI NELIUDEI SPOSOBNUX NA CHUDOVISHNUE ZLODEIANIIA........=========140=KA MILIONNOI EDINOII DRUSHNOI SEM''EI OTVERGAITE ROSSIIANE PUTINIZM SHURONIZM ZIUGANIZM===KREMLEVSKII FASHUZM......VU NESCHASTLIVU ROSSIIANE POTOMU CHTO VU SHUVETE V NEDOBROM ZLOM MIRE.......A SCHAST''E===ETO DOBROTA.......SOZDAVAITE DOBRUIU SCHASTLIVUIU ROSSIIU CHTUSHUIU SVETLUIU PAMIAT'' O BORISE NEMTSOVE I UKRAINSKOI NEBESNOI SOTNE===MALEN''KIX ISUSOV POGIBSHUX ZA GUMANISTICHESKII PROGRESS.........