Военное положение еще на 3 месяца и наказание для россиян: о чем новое заявление Зеленского

В воскресенье, 14 августа, во время своего традиционного вечернего обращения, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что молчание людей о войне приближает их к уровню соучастия. А потому дискуссия о визовых ограничениях для собственников российских паспортов должна расширяться и привести к соответствующим решениям. Он также анонсировал принятие в скором времени Верховной Радой решения о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Как расцениваете данные заявления? Какие у них могут быть последствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Военное положение будут продлевать вплоть до окончания войны

Политический эксперт Александр Антонюк напоминает, что 23 августа завершается действие военного положения, которое уже несколько раз продлевалось. То же самое предстоит сделать вновь, поясняет он. И так будет продолжаться до окончания войны.

"Все остальные тезисы, озвученные президентом, в том числе касательно необходимости привлекать к ответственность всех граждан РФ, которые даже своим молчанием поддерживают агрессию, – это, конечно, красивые и нужные слова. Но было бы хорошо, чтобы они были подкреплены действиями со стороны украинской власти", – считает Александр Антонюк.

Например, предлагает он, запретить въезд в Украину гражданам РФ на 30-50 лет.

"Тогда и слова, написанные реально классными копирайтерами для президентских обращений, будут иметь фактический и прикладной вес", – констатирует эксперт.

Украинская позиция абсолютно верна – где можем, мы максимально давим, наносим удары по врагу на разных фронтах, на разных площадках

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что президент огласил текущие меседжи, актуальные и на данный момент, и в стратегическом плане.

"Россияне должны возвращаться домой. И сидеть в России. И наводить там порядок, а не ездить "по Европам". И это абсолютно логичный посыл, – отмечает политолог. – Российские либералы, сидя по заграницам, вроде бы, выступают против войны, осуждают вторжение путинских орд в Украину. Но при этом не отвечают на два важных вопроса. Хотят ли они возвращаться в Россию? Чей Крым? Живущие в Берлине, Лондоне, Талине российские либералы утверждают, что любят Россию, что Путин не прав, но Крым, по их мнению, "русская земля", а возвращаться домой они точно не хотят".

Эта безответственная, пассивная позиция российской оппозиции в течение 20 лет привела к возникновению фашизма в России, уверен Николай Давидюк. А сегодня этот фашизм пришел на украинскую территорию, он убивает наших людей, разрушает наши города, обстреливает школы, детские садики, больницы, торговые центры и так далее.

"Сами россияне, включая оппозицию (которая реально таковой никогда не была), взрастили этот фашизм. Живя за границей, они никак не противостояли Путину. В том числе некоторые – потому что как бы вне политики. А кто должен вас привести к политике? К осознанию необходимости навести порядок в своей стране. По их мнению, похоже, сделать это должны украинцы. То есть, согласно такой "логике", мы за самих россиян должны уничтожить путинские войска на своей территории, потому дойти то Кремля, скинуть Путина. А потом сказать – возвращайтесь, кто раньше не мог (не хотел). Они вернуться – и начнется всё по новой: "Крымнаш, украинцы – младшие братья, спасибо за помощь, но мы о ней уже забыли". Если примитивно говорить, именно такой сценарий видят себе так называемые либеральные россияне", – поясняет эксперт.

Потому, продолжает он, президент Украины говорит – все россияне должны потерять возможность жить в цивилизованных странах. Пусть сидят дома, возвращаются домой – и давят на российский режим изнутри (раз уж боятся давления извне, учитывая, что РФ – ядерное недогосударство).

"Трусливая позиция русской оппозиции касательно визового вопроса демонстрирует, что это поколение не способно лишить Путина власти. А кто может? Похоже, только украинская армия, – размышляет политолог. – Но наша задача – уничтожить врага здесь, освободить Крым, Донбасс, Херсон и так далее. Выгнать оккупантов за границу. Сделать этого врага максимально слабым. Но мы точно не собираемся во внутренней российской политике. Пусть сами ею занимаются!".

А нам, отмечает Николай Давидюк, для выполнения своих задач, безусловно, нужно и продлевать военное положение, и продолжать мобилизацию, и продолжать давить на россиян и на поле боя, и санкционного, и дипломатически. Изолируя агрессора от цивилизованного мира.

И сейчас, по словам эксперта сделан ряд важных шагов в данном направлении. Прекращение выдачи виз россиянам, аннулирование ранее выданных виз рядом стран – один из таких шагов. Второй – то, что некоторые страны уже начали признавать Россию государством-террористом на официальном уровне.

"Третьим серьезным шагом может стать (надеюсь, украинца додавят этот вопрос) изгнание РФ из Совбеза ООН, а то и вообще из ООН. Свое место в Собвезе ООН россияне занимают неправомерно, это давно известно. Ну, а после открытой агрессии против Украины и массы военных преступлений, которое совершило российское государство-террорист, ему точно не место ни в одной серьезной международной организации, – акцентирует Николай Давидюк. – Эти мощные политико-дипломатические шаги по изоляции РФ станут ударами по самой российской государственности и, в частности, по режиму Путина. Россияне начнут задумываться: "Раньше мы могли путешествовать по всему миру. Нас не считали террористами. Мы присутствовали в Совбезе ООН, где могли блокировать любые неудобные нам решения. А что теперь?!". Украинская позиция абсолютно верна. Где можем, мы максимально давим, наносим удары по врагу на разных фронтах, на разных площадках. И это – демонстрация взрослого, сильного государства, которое, даже воюя против превосходящих сил противника, умеет наносить ему серьезнейший ущерб".

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