Нардепы под аплодисменты приняли решение по Резникову

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Кравцев Сергей
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Это решение поддержало 327 народных избранников. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Парламентарий рассказал, что Резников сегодня в Раде рассказал, что военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов.
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Также уже бывший министр сообщил, что принято в эксплуатацию более 30 моделей украинских дронов. Алексей Резников отметил, что на сегодняшний день далеко не все страны-члены НАТО достигли того уровня, на котором сейчас Украина. Также сообщил, что "на финише реформа закупок" и Агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о том, что готов сменить министра обороны Алексея Резникова на нынешнего главу Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустема Умерова. Соответствующие слухи появились еще в конце августа. Теперь они обретают реальные черты. Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке, которое парламентарии поддержали. Как оцениваете кадровые решения? Почему они принимаются именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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