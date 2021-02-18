Нардепы назначали нового судью КСУ: кто такой Кичун и чего от него ждать

Верховная Рада Украины в четверг, 18 февраля, поддержала кандидатуру от "Слуги народа" Виктора Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного Суда Украины (КСУ). Вокруг имени Кичуна "крутится" слишком много различных сплетен и недомолвок. Посему "Комментарии" решили разобраться, что же означает подобное решение народных депутатов. Насколько оно усилит позиции президента? Чего ждать дальше вокруг ситуации с КСУ? Эксперты помогли расставить некоторые точки над "і".

Новый судья КСУ Виктор Кичун. Фото: bykvu

Баланс внутри суда будет постепенно изменяться

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук называет решение о назначении нового судьи КСУ долгожданным. И напоминает, что согласно закону о КСУ, Верховная Рада имеет квоту на назначение шести судей. Такое же количество назначают президент Украины и съезд судей Украины. В целом суд состоит из 18 судей.



Отметим, что кандидатуру Виктора Кичуна поддержали 241 депутатов, причем фракция "Слуга народа" дала лишь 205 голосов. Помогли группы "Довіра", "За майбутнє" и внефракционные парламентарии. Противостояли Кичуну субъекты представления политпартий ОПЗЖ, ВО "Батьківщина" и "Голос". Но их кандидаты набрали меньше.

"Назначение Виктора Кичуна вряд ли глобально изменит баланс сил в Конституционном Суде, ибо ключевые проблемы остаются. В частности, это пребывание во главе суда одиозного Тупицкого. Хотя это может быть частью "долгой игры", когда баланс внутри суда будет изменяться постепенно. Пока рано предсказывать последствия", — отмечает Петр Олещук.

Назначение Кичуна усилит единоличную власть Зеленского

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар считает вполне ожидаемым назначение Виктора Кичуна по квоте парламента и по рекомендации "Слуги народа".

"Господин Кичун, похоже, является личной протекцией господина Федора Вениславского — представителя президента Зеленского в Конституционном суде. Стоит обратить внимание, что господин Кичун является доцентом кафедры Конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого. Что подтверждает его необходимую квалификацию для этой должности. Однако это назначение, как и многие другие исходящие из Офиса президента, усилит единоличную власть Владимира Зеленского, которая и без того является наиболее масштабной из всех президентов Украины", — отмечает Денис Бондар.

По его мнению, особенно серьезно такое назначение может повлиять на дальнейшие решения КСУ.

"Исходя из последних решений власти, на первое место выходит политическая необходимость, а не закон. И это является наибольшим моим опасением как адвоката. В случае получения полного контроля ОПУ над КСУ, нарушится принцип независимости ветвей власти. А также не останется юридических механизмов для признания законов или отдельных статей противоречащими Конституции (как это было в начале каденции "слуг народа" в 2019 году, когда часть норм законов проголосованных СН явно противоречили Конституции Украины, о чем тогда были соответствующие решения КСУ)", — говорит Денис Бондар.

Он отмечает, что вскоре также стоит ожидать торгов за еще одно свободное место в КСУ.

"Думаю, что согласование такого судьи также будет происходить в Офисе президента. В самом же Конституционном суде, по моему убеждению, накал противоречий будет только нарастать. Исходя из предыстории конфликта между ОП и КСУ, основной целью перед новыми судьями будет, как минимум, увольнение действующего главы Конституционного суда — Тупицкого. Как максимум — найти, за что привлечь его к ответственности", — резюмирует Денис Бондар.

К слову, эксперт вспоминает Александра Тупицкого — скандально известного главу КСУ. Как сообщали "Комментарии", в начале января Тупицкий отличился довольно дорогой поездкой в ОАЭ.

Также на портале можно узнать, какие зарплаты получают судьи Конституционного Суда.

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