Нардепы назначали нового судью КСУ: кто такой Кичун и чего от него ждать

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Вечканова Елена
Верховная Рада Украины в четверг, 18 февраля, поддержала кандидатуру от "Слуги народа" Виктора Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного Суда Украины (КСУ). Вокруг имени Кичуна "крутится" слишком много различных сплетен и недомолвок. Посему "Комментарии" решили разобраться, что же означает подобное решение народных депутатов. Насколько оно усилит позиции президента? Чего ждать дальше вокруг ситуации с КСУ? Эксперты помогли расставить некоторые точки над "і".
Новый судья КСУ Виктор Кичун. Фото: bykvu
Преподаватель Киевского национального
университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук называет
решение о назначении нового судьи КСУ долгожданным. И напоминает, что
согласно закону о КСУ, Верховная Рада имеет квоту на назначение шести судей.
Такое же количество назначают президент Украины и съезд судей Украины. В целом
суд состоит из 18 судей.
Отметим, что кандидатуру Виктора Кичуна
поддержали 241 депутатов, причем фракция "Слуга народа" дала лишь 205
голосов. Помогли группы "Довіра", "За майбутнє" и
внефракционные парламентарии. Противостояли Кичуну субъекты представления
политпартий ОПЗЖ, ВО "Батьківщина" и "Голос". Но их кандидаты набрали меньше.
"Назначение Виктора Кичуна вряд ли глобально
изменит баланс сил в Конституционном
Суде, ибо ключевые проблемы остаются. В частности, это пребывание во главе суда
одиозного Тупицкого. Хотя это может быть частью "долгой игры", когда
баланс внутри суда будет изменяться постепенно. Пока рано предсказывать
последствия", — отмечает Петр Олещук.
Адвокат, руководящий партнер в Юридической
фирме Patriot.Legal Денис Бондар считает вполне ожидаемым назначение Виктора
Кичуна по квоте парламента и по рекомендации "Слуги народа".
"Господин Кичун, похоже, является личной протекцией господина Федора Вениславского — представителя президента Зеленского в Конституционном суде. Стоит обратить внимание, что господин Кичун является доцентом кафедры Конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого. Что подтверждает его необходимую квалификацию для этой должности. Однако это назначение, как и многие другие исходящие из Офиса президента, усилит единоличную власть Владимира Зеленского, которая и без того является наиболее масштабной из всех президентов Украины", — отмечает Денис Бондар.
По его мнению, особенно серьезно такое
назначение может повлиять на дальнейшие решения КСУ.
"Исходя из последних решений власти, на первое
место выходит политическая необходимость, а не закон. И это является наибольшим
моим опасением как адвоката. В случае получения полного контроля ОПУ над КСУ,
нарушится принцип независимости ветвей власти. А также не останется юридических
механизмов для признания законов или отдельных статей противоречащими
Конституции (как это было в начале каденции "слуг народа" в 2019 году, когда
часть норм законов проголосованных СН явно противоречили Конституции Украины, о
чем тогда были соответствующие решения КСУ)", — говорит Денис Бондар.
Он отмечает, что вскоре также стоит ожидать
торгов за еще одно свободное место в КСУ.
"Думаю, что согласование такого судьи также будет происходить в Офисе президента. В самом же Конституционном суде, по моему убеждению, накал противоречий будет только нарастать. Исходя из предыстории конфликта между ОП и КСУ, основной целью перед новыми судьями будет, как минимум, увольнение действующего главы Конституционного суда — Тупицкого. Как максимум — найти, за что привлечь его к ответственности", — резюмирует Денис Бондар.
К слову, эксперт вспоминает Александра Тупицкого — скандально известного главу КСУ. Как сообщали "Комментарии", в начале января Тупицкий отличился довольно дорогой поездкой в ОАЭ.
Также на портале можно узнать, какие зарплаты получают судьи Конституционного Суда.
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