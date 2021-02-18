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Нардепы назначали нового судью КСУ: кто такой Кичун и чего от него ждать

Назначение нового судьи называют началом новой «долгой игры» внутри КСУ

сегодня, 18:40
Автор:

Вечканова Елена

Верховная Рада Украины в четверг, 18 февраля, поддержала кандидатуру от "Слуги народа" Виктора Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного Суда Украины (КСУ). Вокруг имени Кичуна "крутится" слишком много различных сплетен и недомолвок. Посему "Комментарии" решили разобраться, что же означает подобное решение народных депутатов. Насколько оно усилит позиции президента? Чего ждать дальше вокруг ситуации с КСУ? Эксперты помогли расставить некоторые точки над "і".

Нардепы назначали нового судью КСУ: кто такой Кичун и чего от него ждать

Новый судья КСУ Виктор Кичун. Фото: bykvu

 

Баланс внутри суда будет постепенно изменяться

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук называет решение о назначении нового судьи КСУ долгожданным. И напоминает, что согласно закону о КСУ, Верховная Рада имеет квоту на назначение шести судей. Такое же количество назначают президент Украины и съезд судей Украины. В целом суд состоит из 18 судей.

Отметим, что кандидатуру Виктора Кичуна поддержали 241 депутатов, причем фракция "Слуга народа" дала лишь 205 голосов. Помогли группы "Довіра", "За майбутнє" и внефракционные парламентарии. Противостояли Кичуну субъекты представления политпартий ОПЗЖ, ВО "Батьківщина" и "Голос". Но их кандидаты набрали меньше.

"Назначение Виктора Кичуна вряд ли глобально изменит баланс сил в  Конституционном Суде, ибо ключевые проблемы остаются. В частности, это пребывание во главе суда одиозного Тупицкого. Хотя это может быть частью "долгой игры", когда баланс внутри суда будет изменяться постепенно. Пока рано предсказывать последствия", — отмечает Петр Олещук.

 

Назначение Кичуна усилит единоличную власть Зеленского

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар считает вполне ожидаемым назначение Виктора Кичуна по квоте парламента и по рекомендации "Слуги народа".

"Господин Кичун, похоже, является личной протекцией господина Федора Вениславского  представителя президента Зеленского в Конституционном суде. Стоит обратить внимание, что господин Кичун является доцентом кафедры Конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого. Что подтверждает его необходимую квалификацию для этой должности. Однако это назначение, как и многие другие исходящие из Офиса президента, усилит единоличную власть Владимира Зеленского, которая и без того является наиболее масштабной из всех президентов Украины",  отмечает Денис Бондар.

По его мнению, особенно серьезно такое назначение может повлиять на дальнейшие решения КСУ.

"Исходя из последних решений власти, на первое место выходит политическая необходимость, а не закон. И это является наибольшим моим опасением как адвоката. В случае получения полного контроля ОПУ над КСУ, нарушится принцип независимости ветвей власти. А также не останется юридических механизмов для признания законов или отдельных статей противоречащими Конституции (как это было в начале каденции "слуг народа" в 2019 году, когда часть норм законов проголосованных СН явно противоречили Конституции Украины, о чем тогда были соответствующие решения КСУ)", — говорит Денис Бондар.

Он отмечает, что вскоре также стоит ожидать торгов за еще одно свободное место в КСУ.

"Думаю, что согласование такого судьи также будет происходить в Офисе президента. В самом же Конституционном суде, по моему убеждению, накал противоречий будет только нарастать. Исходя из предыстории конфликта между ОП и КСУ, основной целью перед новыми судьями будет, как минимум, увольнение действующего главы Конституционного суда — Тупицкого. Как максимум — найти, за что привлечь его к ответственности", — резюмирует Денис Бондар.

К слову, эксперт вспоминает Александра Тупицкого — скандально известного главу КСУ. Как сообщали "Комментарии", в начале января Тупицкий отличился довольно дорогой поездкой в ОАЭ.

Также на портале можно узнать, какие зарплаты получают судьи Конституционного Суда.


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