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Нардепы хотят собраться на внеочередное заседание Рады: названа причина такой срочности

Невакцинированным нардепа хотят запретить заходить в Раду

сегодня, 17:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Невакцинированным народным избранникам, несмотря на удостоверение народного депутата Украины, могут запретить вход в здание парламента. Соответствующее решение нардепы хотят рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады на следующей неделе, если такое состоится. Как информирует издание "Комментарии", данная информация появилась на Facebook-странице главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Нардепы хотят собраться на внеочередное заседание Рады: названа причина такой срочности

Верховная Рада Фото: Укринформ

Профильный комитет считает, что нардепы должны собраться на внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос о запрете входить в здание парламента тем нардепам, которые не имеют ковид-сертификатов, подтверждающих полный курс вакцинации. Помимо этого, на заседании планируют рассмотреть ряд других медицинских вопросов.

Также сообщается, что "красный свет" могут зажечь не только перед невакцинированными нардепами, но и перед всеми остальными гражданами, которые без сертификатов захотят попасть в Верховную Раду.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшая народный депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину с "липовыми" сертификатами о вакцинации против Covid. В аэропорту "Борисполь" их план провалился. Нарушителей задержала полиция.

Издание "Комментарии" поинтересовалось у народных депутатов мнением относительно инцидента с Надеждой Савченко и ее сестрой. Большинство из опрошенных были категоричны в своих оценках, высказавшись за строгой наказание, как для Савченко, так и для всех других нардепов, у которых будет выявлено поддельные документы о вакцинации.



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Источник: https://www.facebook.com/radutskyy/posts/436697164646214
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