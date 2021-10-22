Нардепы дали оценку поступку Надежды Савченко с поддельным Covid-сертификатом

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Кравцев Сергей
Сегодня появилась информация о том, что бывшая народный депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину с поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса. Они были задержаны в аэропорту "Борисполь". Оценку случившемуся для издания "Комментарии" дали народные депутаты Сергей Шахов из группы "Довира", а также Николай Тищенко и Ирина Верещук из фракции "Слуги народа".
Надежда Савченко. Фото: из открытых источников
Сергей Шахов отметил, что он лично знаком с Надеждой Савченко и после того, как прошла новость о ее задержании с поддельным Covid-сертификатом он попытался к ней дозвониться, но безуспешно.
По словам Шахова, ему неизвестно, есть ли такой поддельный сертификат у Надежды Савченко. Это должны выяснить правоохранители. При этом нардеп допустил, что вся эта история может быть подставной.
Николай Тищенко был более категоричный в своих оценках случившегося. Нардеп заявил, что к заявлению о том, что Надежда Савченко есть народным депутатом очень кстати подходит приставка "экс". Народ дал оценку деятельности Надежды Савченко, как народному депутату, который хотел обмануть свое государство.
Нардеп добавил, что он готов пообещать, что ни один представитель монобольшинства в ситуации, подобной Савченко точно не окажется.
Коллега по фракции "Слуга народа", нардеп Ирина Верещук высказалась за то, чтобы Надежда Савченко понесла наказание, если ее вина будет доказана правоохранителями. Суд должен будет определить меру наказания.
Также нардеп поддержала идею уголовного производства с реальным лишением свободы для тех нардепов, которые будут пойманы с поддельными Covid-сертификатами.
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