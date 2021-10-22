Надежда Савченко попалась в «Борисполе» с поддельным Covid-сертификатом

Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину с поддельными Covid-сертификатами. В аэропорту "Борисполь" аферу девушек разоблачили. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда", со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Надежда Савченко. Фото: LIGA.net

Издание пишет, в полиции подтверждают факт того, что сейчас пытаются привлечь к ответственности за махинацию с поддельным Covid-сертификатом бывшего парламентария. Правоохранители подтверждают, что это женщина, но отказываются назвать ее фамилию. Сообщается, что две женщины пытались с помощью "липовых" Covid-сертификатов попасть в Украину. Источники "Украиной правды" утверждают, что речь идет именно о Надежде и Вере Савченко.

На сегодняшний день поддельные Covid-сертификаты отобраны и находятся на экспертизе. Если экспертиза подтвердится, тогда стоит ждать обвинения задержанным.

Читайте также на портале "Комментарии" — проблема поддельных Covid-сертификатов в Украине начинает набирать обороты. О том, что проблема слишком велика сигнализируют даже на Западе. В Украине вместо массовой вакцинации пытаются обойти запреты и строгие карантинные ограничения "липовыми" документами, что вызывает тревогу у международных партнеров Украины. Об этом написало крупнейшее американское издание The New York Times. Эксперт же в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" рассказал, в чем главная опасность для страны, если центральная власть и дальше будет бездействовать в этом важном вопросе.





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