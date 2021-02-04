Нардепов планируют наказывать за сексизм: подробности

Несколько дней назад в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий наказание для народных депутатов за сексистские высказывания. Инициаторами соответствующего документа является сразу 20 нардепов, его проект размещен на официальном веб-портале парламента.

Нардепам хотят запретить сексистские выражения. Фото из открытых источников

Итак, законопроект под номером 5005 носит название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия дискриминации и соблюдения норм этики народными депутатами Украины". В частности, документом планируют отредактировать отдельные положения Закона Украины "О статусе народного депутата".

Поэтому избранникам хотят запретить употреблять любые словесные формулировки, унижающие человеческое достоинство, а также дискриминирующие собеседника по расе, религиозными убеждениями, национальности, полу и т.п.





Если какие-либо проявления сексизма (предубеждение по признаку пола — ред.) будут замечены на заседаниях какого-то из комитетов Верховной Рады, то комитет может для начала вынести провинившемуся нардепу предупреждение о неправомерности его действий. Если же инцидент повторится, политика могут лишить права посещать следующие пять заседаний комитета.

Такие же требования будут касаться и дискриминирующих высказываний во время пленарных заседаний ВРУ. В целом, народный депутат аналогично может быть отстранен от сессии на следующие пять собраний.

Очевидно, к такому шагу политиков побудил недавний сексистский скандал, вспыхнувший между представителями политических сил "За майбутнє" и "Голос". Депутат Сергей Рудик отказался извиняться за свои комментарии в адрес коллеги Марьяны Безуглой. Напомним, "Комментарии" сообщали, что, очевидно, политику показалось нелогичным призыв женщины поддержать серьезный законопроект о СБУ, после чего он назвал ее "девочкой, которой 32 года".

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