Нардеп с Донбасса написал заявление о сложении мандата

Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Он избрался в Верховную Раду после победы на промежуточных выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Народный избранник не уточнил, почему его коллега только сейчас решил сложить мандат. Сам Аксенов пока тоже не комментировал свою позицию.

Стоит отметить, Андрей Аксенов как представитель партии "Порядок" попал в Верховную Раду после довыборов в марте 2021 года. Он одержал победу на 50-м одномандатном округе в Донецкой области. До этого Аксенов был мэром Доброполья (Донецкая область).

Ранее в кулуарах парламента ходили слухи о том, что Аксенов имеет двойное гражданство. Некоторые из нардепов утверждали, что у Аксенова есть российский паспорт и он помогал в организации рейкового "референдума ДНР" в Доброполье. Так ли это – неизвестно. Ведь фактов, подтверждающих это никто не обнародовал.

Напомним, ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле Дмитрий Песков прокомментировал "корейский вариант" мира с Украиной.

Ранее "Комментарии" писали — пока в России строят мифические планы по разделу Украины по корейскому сценарию, союзники передают нам всё больше вооружений, готовя очередные приятные сюрпризы. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов – есть ли на данный момент у России реальные союзники, а также, что для РФ будет означать крах путинского режима.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!