logo
Русский Українська

BTC/USD

40200.96

ETH/USD

2585.93

LTC/USD

175.73

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Нардеп рассказала, будет ли поддерживать законопроект о списании долгов коммунальных предприятий
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп рассказала, будет ли поддерживать законопроект о списании долгов коммунальных предприятий

Юлия Тимошенко заявила, что ее команда не будет голосовать за этот законопроект

сегодня, 14:17
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня во время очередного заседания Верховной Рады Украины в повестке дня есть законопроект о долгах коммунальных предприятий. Нардепы будут рассматривать его в первом чтении. Документ предусматривает реструктуризацию долгов коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафов и возмещения разницы в тарифах. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала изданию "Комментарии".

Нардеп рассказала, будет ли поддерживать законопроект о списании долгов коммунальных предприятий

Юлия Тимошенко (фото: Слово и Дело)

По ее словам, большинство через этот документ готовит большую махинацию, они хотят забрать деньги из бюджета и передать все это в НАК "Нафтогаз" и в те структуры, которые и отмывают деньги на тарифах людей.

"Сегодня мэров, глав ОТГ ввели в заблуждение. Рассказывая, что из них, из городских бюджетов эти долги будут списаны. Ничего подобного. Все это" ляжет "на местные бюджеты. И они будут платить вместо тех, кто не рассчитался за тепло, электроэнергию,за горячую воду. Наша команда в первом чтении голосовать не будет. Далее мы будем работать, чтобы это не коснулось местных бюджетов, государственного. Чтобы были найдены такие механизмы, которые, в любом случае, не снизят социальные выплаты в бюджете," — заявила Тимошенко.

Ранее спикер и нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков на Всеукраинском форуме местного самоуправления заявил, что Совет вскоре рассмотрит этот важный документ. Ведь вопрос долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", является важным условием для заключения новых договоров о поставке голубого топлива на следующий отопительный сезон. Поэтому, он должен быть решен до 15 октября этого года.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Тимошенко в очередной раз изменила прическу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ