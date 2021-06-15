Нардеп рассказала, будет ли поддерживать законопроект о списании долгов коммунальных предприятий

Сегодня во время очередного заседания Верховной Рады Украины в повестке дня есть законопроект о долгах коммунальных предприятий. Нардепы будут рассматривать его в первом чтении. Документ предусматривает реструктуризацию долгов коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафов и возмещения разницы в тарифах. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала изданию "Комментарии".

Юлия Тимошенко (фото: Слово и Дело)

По ее словам, большинство через этот документ готовит большую махинацию, они хотят забрать деньги из бюджета и передать все это в НАК "Нафтогаз" и в те структуры, которые и отмывают деньги на тарифах людей.

"Сегодня мэров, глав ОТГ ввели в заблуждение. Рассказывая, что из них, из городских бюджетов эти долги будут списаны. Ничего подобного. Все это" ляжет "на местные бюджеты. И они будут платить вместо тех, кто не рассчитался за тепло, электроэнергию,за горячую воду. Наша команда в первом чтении голосовать не будет. Далее мы будем работать, чтобы это не коснулось местных бюджетов, государственного. Чтобы были найдены такие механизмы, которые, в любом случае, не снизят социальные выплаты в бюджете," — заявила Тимошенко.

Ранее спикер и нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков на Всеукраинском форуме местного самоуправления заявил, что Совет вскоре рассмотрит этот важный документ. Ведь вопрос долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", является важным условием для заключения новых договоров о поставке голубого топлива на следующий отопительный сезон. Поэтому, он должен быть решен до 15 октября этого года.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Тимошенко в очередной раз изменила прическу.

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