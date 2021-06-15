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Нардеп рассказала, какие законопроекты нужно принять, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО

Ирина Верещук считает, что решение стран-членов НАТО - заслуга президента страны и его команды, а также украинской оппозиции

сегодня, 11:43
Автор:

Елизавета Черных

Вчера состоялся саммит НАТО, где подтвердили, что Украина может стать членом Североатлантического Альянса через ПДЧ. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что это твердый шаг стран-членов Альянса относительно Украины. Об этом народная избранница рассказала корреспонденту издания "Комментарии":

Нардеп рассказала, какие законопроекты нужно принять, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО

Ирина Верещук - фото из открытых источников

"Я не скажу, что это огромный шаг исторический. Но это точно тот твердый шаг, который должны были сделать в НАТО и, конечно, это заслуга нашего президента и его команды. И, в том числе, оппозиции, потому что здесь мы должны быть едины, поскольку это наше внешнее измерение. Наши партнеры в НАТО очень скрупулезно и тщательно следят за тем, как работает и оппозиция, и власть в данном случае, потому что мы все  украинский народ и нам нужно демонстрировать единство. Что и было продемонстрировано", — отметила Верещук.

Нардеп назвала базовые законопроекты, которые стоит принять, чтобы привести Украину к стандартам НАТО:

"Среди базовых законопроектов — это законопроекты о государственной тайне, а также о гражданском демократическом контроле. Это очень важно. Во втором чтении о СБУ. В первом мы уже приняли, это были оборонные закупки. Теперь их нужно имплементировать, потому что мало принять закон, он должен работать ", — отметила Ирина Верещук.

Ранее издание "Комментарии" писало, что эксперт Украинского института политики Ева Антоненко акцентирует, чтобы получить ПДЧ, придется выполнять ряд реформ, которые теоретически помогут продвижению нашей страны по пути к евроатлантической интеграции. Примерно то же позже сказал и президент США Джо Байден, из всех реформ сделав упор на антикоррупционной.


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Источник: https://comments.ua/
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