Нардеп рассказала, какие законопроекты нужно принять, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО

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Елизавета Черных
Вчера состоялся саммит НАТО, где подтвердили, что Украина может стать членом Североатлантического Альянса через ПДЧ. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что это твердый шаг стран-членов Альянса относительно Украины. Об этом народная избранница рассказала корреспонденту издания "Комментарии":
Ирина Верещук - фото из открытых источников
Нардеп назвала базовые законопроекты, которые стоит принять, чтобы привести Украину к стандартам НАТО:
Ранее издание "Комментарии" писало, что эксперт Украинского института политики Ева Антоненко акцентирует, чтобы получить ПДЧ, придется выполнять ряд реформ, которые теоретически помогут продвижению нашей страны по пути к евроатлантической интеграции. Примерно то же позже сказал и президент США Джо Байден, из всех реформ сделав упор на антикоррупционной.
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