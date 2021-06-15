Нардеп рассказала, какие законопроекты нужно принять, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО

Вчера состоялся саммит НАТО, где подтвердили, что Украина может стать членом Североатлантического Альянса через ПДЧ. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что это твердый шаг стран-членов Альянса относительно Украины. Об этом народная избранница рассказала корреспонденту издания "Комментарии":

Ирина Верещук - фото из открытых источников

"Я не скажу, что это огромный шаг исторический. Но это точно тот твердый шаг, который должны были сделать в НАТО и, конечно, это заслуга нашего президента и его команды. И, в том числе, оппозиции, потому что здесь мы должны быть едины, поскольку это наше внешнее измерение. Наши партнеры в НАТО очень скрупулезно и тщательно следят за тем, как работает и оппозиция, и власть в данном случае, потому что мы все украинский народ и нам нужно демонстрировать единство. Что и было продемонстрировано", — отметила Верещук.

Нардеп назвала базовые законопроекты, которые стоит принять, чтобы привести Украину к стандартам НАТО:

"Среди базовых законопроектов — это законопроекты о государственной тайне, а также о гражданском демократическом контроле. Это очень важно. Во втором чтении о СБУ. В первом мы уже приняли, это были оборонные закупки. Теперь их нужно имплементировать, потому что мало принять закон, он должен работать ", — отметила Ирина Верещук.

Ранее издание "Комментарии" писало, что эксперт Украинского института политики Ева Антоненко акцентирует, чтобы получить ПДЧ, придется выполнять ряд реформ, которые теоретически помогут продвижению нашей страны по пути к евроатлантической интеграции. Примерно то же позже сказал и президент США Джо Байден, из всех реформ сделав упор на антикоррупционной.

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