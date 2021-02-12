Сенцов заявил, что Зеленский находится не на своем месте

Известный украинский режиссер и бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, почему считает, что Президент Украины Владимир Зеленский находится не на своем месте. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Зеленский и Сенцов. Фото: 24 канал

По словам режиссера, он все так же считает Зеленского хорошим человеком, однако продолжает думать, что действующий глава государства находится не на своем месте.

Свое мнение Сенцов аргументировал тем, что за полтора года на должности президента Зеленский мало чему научился, не приобрел правильного видения процессов и подхода к государственным делам.

Он сказал, что президент не стал окружать себя профессиональными людьми, а также не занимался изучением управления государством. Он заявил, что у Зеленского системные проблемы именно с командой, поэтому и решения он принимает в хаотичном порядке.

Режиссер отметил, что настоящий лидер должен вести за собой и задавать повестку дня, когда как Зеленский ведет игру вслепую. По словам Сенцова, президент является по-настоящему слугой народа, а не его поводырем.

Также он заявил, что народ Украины разочаровывается в Зеленском по разным причинам. Однако главной он считает его неспособность изменить систему, как это было и с его предшественником Петром Порошенко.

Олег Сенцов был освобожден из российского плена в сентябре 2019 года после того, как провел более 5 лет в заключении из-за обвинений в терроризме.

Его обменяли вместе с другими украинскими политическими узниками.

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