logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.02.2021

BTC/USD

47894.30

ETH/USD

1789.66

LTC/USD

188.65

НБУ 12.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Сенцов заявил, что Зеленский находится не на своем месте
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенцов заявил, что Зеленский находится не на своем месте

Он назвал причину

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

Известный украинский режиссер и бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, почему считает, что Президент Украины Владимир Зеленский находится не на своем месте. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Сенцов заявил, что Зеленский находится не на своем месте

Зеленский и Сенцов. Фото: 24 канал

По словам режиссера, он все так же считает Зеленского хорошим человеком, однако продолжает думать, что действующий глава государства находится не на своем месте.

Свое мнение Сенцов аргументировал тем, что за полтора года на должности президента Зеленский мало чему научился, не приобрел правильного видения процессов и подхода к государственным делам.

Он сказал, что президент не стал окружать себя профессиональными людьми, а также не занимался изучением управления государством. Он заявил, что у Зеленского системные проблемы именно с командой, поэтому и решения он принимает в хаотичном порядке.

Режиссер отметил, что настоящий лидер должен вести за собой и задавать повестку дня, когда как Зеленский ведет игру вслепую. По словам Сенцова, президент является по-настоящему слугой народа, а не его поводырем. 

Также он заявил, что народ Украины разочаровывается в Зеленском по разным причинам. Однако главной он считает его неспособность изменить систему, как это было и с его предшественником Петром Порошенко.

Олег Сенцов был освобожден из российского плена в сентябре 2019 года после того, как провел более 5 лет в заключении из-за обвинений в терроризме. 

Его обменяли вместе с другими украинскими политическими узниками. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в российском супермаркете произошел мощный взрыв.

Читайте также заявление Зеленского о срыве режима тишины на Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sencov-pro-zelenskogo-graye-naoslip-malo-chogo-navchivsya-novini-ukrajini-50141287.html
Теги:
comments

Обусуждения

Анатолий

сегодня, 15:33

Действительно Зеленский не на своем месте!!! Был бы на своем - сидеть Сенцову в России !!!

Бандера

сегодня, 15:29

Сенцов возомнил о себе, как и Савченко. А он никто и звать его никак. Через пять лет никто его и не вспомнит.

Справедливость

сегодня, 15:21

а кто-такой Сенцов? До бога не дотягивает

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ