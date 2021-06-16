Нардеп назвала главную цель встречи Байдена с Путиным

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Елизавета Черных
Главная цель встречи президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина — деэскалация напряженности в мире. Так считает народная избранница от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент издания "Комментарии".
Евгения Кравчук - фото из открытых источников
Евгения Кравчук также обращает внимание на то, как готовились оба президента к встрече. По мнению депутата, Джо Байден намерен выступить с консолидированной позицией от западного мира, в то время как Владимир Путин — "выходит один с ядерным чемоданом":
Она также подчеркнула уверенность в позиции США, которые неоднократно заявляли, что поддерживает суверенитет Украины, не признают аннексию и считают Россию стороной конфликта.
Напомним, что сегодня, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным. Эксперты для издания "Комментарии" оценили заявления Путина и в целом месседжи, которые посылает Россия коллективному Западу накануне американо-российского саммита, а также, к чему — к войне или миру — мы станем ближе после саммита.
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