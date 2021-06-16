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Нардеп назвала главную цель встречи Байдена с Путиным

Евгения Кравчук также подчеркнула уверенность в позиции Соединенных Штатов

сегодня, 13:26
Автор:

Елизавета Черных

Главная цель встречи президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина — деэскалация напряженности в мире. Так считает народная избранница от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент издания "Комментарии".

Нардеп назвала главную цель встречи Байдена с Путиным

Евгения Кравчук - фото из открытых источников

"Основная задача встречи Байдена и Путина — это деэскалация напряженности в мире в целом. Необходимо, чтобы мир не скатился в общий кризис. Ставки были подняты очень высоко. Путин бряцает оружием на границах с Украиной. Байден сейчас демонстрирует, что "Соединенные Штаты вернулись", и вообще ему сейчас приходится исправлять специфическую политику Трампа", — говорит нардеп.

Евгения Кравчук также обращает внимание на то, как готовились оба президента к встрече. По мнению депутата, Джо Байден намерен выступить с консолидированной позицией от западного мира, в то время как Владимир Путин — "выходит один с ядерным чемоданом":

"Президент США до этого принял участие в саммитах НАТО, Большой семерки ... То есть он выходит с консолидированной позицией от западного мира, от сильнейших стран, от всех демократий. А Путин выходит один с ядерным чемоданом. Потому что, собственно, поэтому он и заставляет с собой говорить, потому что экономически Россия не является конкурентом в мире, потому что в РФ ВВП, как ВВП штата Техас. У России есть только военные потуги и конфликты, в которые они затягивают цивилизованный мир ", — сказала Кравчук.

Она также подчеркнула уверенность в позиции США, которые неоднократно заявляли, что поддерживает суверенитет Украины, не признают аннексию и считают Россию стороной конфликта.

Напомним, что сегодня, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным. Эксперты для издания "Комментарии" оценили заявления Путина и в целом месседжи, которые посылает Россия коллективному Западу накануне американо-российского саммита, а также, к чему — к войне или миру — мы станем ближе после саммита.



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Источник: https://comments.ua/
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