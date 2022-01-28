Нардепы ушли на карантин из-за вспышки COVID-19: эксперт назвал реальную причину

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Верховная Рада решила сделать перерыв в своей работе, якобы из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди парламентариев. Но политический эксперт Виталий Бала считает, что причина может быть в другом и тайм-аут понадобился не столько всем нардепам, сколько представителям монобольшинства, чтобы провести разговор со "слугами народа", настроив тех единство под куполом парламента.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Виталий Бала отмечает, может быть еще одна версия произошедшего, ведь может так оказаться, что монобольшинства уже реально нет и действующая власть решила сделать паузу, чтобы убедить депутатов президентской фракции "Слуга народа" снова голосовать в едином порыве.
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