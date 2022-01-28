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Нардепы ушли на карантин из-за вспышки COVID-19: эксперт назвал реальную причину

Политический эксперт Виталий Бала считает, что уходом на карантин нардепы еще больше подорвут веру в силу вакцинации среди украинцев

сегодня, 15:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", Верховная Рада решила сделать перерыв в своей работе, якобы из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди парламентариев. Но политический эксперт Виталий Бала считает, что причина может быть в другом и тайм-аут понадобился не столько всем нардепам, сколько представителям монобольшинства, чтобы провести разговор со "слугами народа", настроив тех единство под куполом парламента.

Нардепы ушли на карантин из-за вспышки COVID-19: эксперт назвал реальную причину

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Депутаты решили пойти на карантин, потому что в стране обнаруживается новая волна коронавируса. На мой взгляд, такое решение есть ошибкой, даже не политической, а с точки зрения морали и честности. Нас всех призывают вакцинироваться, потому что это обезопасит от распространения коронавируса. Сами же депутаты не могли все вакцинироваться и сотрудники Верховной Рады и их семьи, чтобы спокойно работать, если вакцинация не помогает. Депутаты дают сигнал обществу, что вакцинация не помогает?", – задается вопросом политолог.

Виталий Бала отмечает, может быть еще одна версия произошедшего, ведь может так оказаться, что монобольшинства уже реально нет и действующая власть решила сделать паузу, чтобы убедить депутатов президентской фракции "Слуга народа" снова голосовать в едином порыве.

"В любом случае, я думаю, эта Верховная Рада настолько себя дискредитировала, что досрочные выборы нужны, как никогда", – подытожил эксперт.

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