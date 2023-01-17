На слугу возбудили дело за недекларирование аренды квартиры

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направили дело в отношении народного депутата Украины IX созыва, которого обвиняют в невнесении в е-декларацию за 2020 год данных об аренде квартиры на Печерске. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение на портале НАБУ.

Фото: https://politeka.net/





Стоимость недвижимости составляет около пяти миллионов гривен. О подозрении нардепу сообщили еще в декабре прошлого года.





“Из-за того, что она игнорировала вызовы следователей, ее объявили в розыск. Однако 16 января народная избранница прибыла в Национальное бюро, и ей вручили обвинительный акт”, — говорится в сообщении.





Ведомство не уточняет имя народного депутата, но из СМИ известно, что речь идет о члене фракции "Слуга народа" Маргарите Шол.

В НАБУ сообщили, что расследование указанных фактов начато на основании заключения НАПК.

Как известно, вместе с введением военного положения, народные депутаты получили возможность не подавать декларации за 2021 год. Сейчас начались дискуссии о том, чтобы вернуть эти практики. В Раде ожидает рассмотрения нардепами законопроект о возобновлении электронного декларирования. Возобновление электронного декларирования, а также принятие проекта Государственной антикоррупционной программы — ключевые вопросы для вступления в ЕС, убеждены в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Елена Щербан, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции, считает, что сейчас очень важно возобновить декларирование народных депутатов, ведь нынче риски от того, что нет декларирования, намного превышают риски того, что кто-то не сможет подать декларацию. Тем более, что все топ-чиновники страны находятся в Киеве, где такой серьезной опасности, что мешает подавать декларации, нет, добавила она.

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