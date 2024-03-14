Мужчины начали переписывать машины на жен: нардеп объяснил, почему уклонистам это не поможет

Несмотря на то, что большинство ограничений, которые были предложены в новом законопроекте о мобилизации, были заблокированы профильным Комитет, одно все же было поддержано и уже вызвало панические настроения у некоторых граждан. Речь идет об ограничении на управление транспортным средством. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, многие граждане перепутали владение транспортным средством и управлением и уже начали переписывать машины на своих жен.

"Эта норма касается сугубо управления транспортным средством. Сейчас эта норма осталась в проекте закона и есть механизм переноса ее в административный кодекс", — добавил политик.

Нардеп уверен, что законопроект о мобилизации попадет в парламент в конце марта, а депутаты могут принять его уже в середине апреля. Количество правок к нему сократилось вдвое после рассмотрения в комитете.

Отметим, ранее Александр Федиенко рассказал, что Комитет Верховной Рады отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена.

На уточнение, какие именно дискриминационные правки были отклонены, он сказал, что это касается ограничений пользоваться банковскими карточками, потому что это "привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные".

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