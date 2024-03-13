Споры закончились: какие ограничения для уклонистов решил отставить Комитет

Комитет Верховной Рады отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал народный депутат, член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Комитет отклонил все дискриминационные нормы, которые были, кстати. А была оставлена норма сугубо по ограничениям управления транспортным средством. Подчеркну – ограничение управления транспортным средством", — заявил Федиенко.

На уточнение, какие именно дискриминационные правки были отклонены, он сказал, что это касается ограничений пользоваться банковскими карточками, потому что это "привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные".

"То есть, я хочу подчеркнуть, что закон выстраивается с точки зрения норм права как рамочный механизм, а механизм выполнения – это уже подзаконные документы. То есть мы должны были оставить нормы по ограничению управления, если это уклонист. И, если признано ТЦК, что он есть уклонистом. Далее думаю будет какой-то совместимый реестр с Нацполом, где, например, будет внесено, что этот человек уклонист. Как сейчас, кстати, это и есть. Или в розыске. Опять же, как сейчас, это и есть", — пояснил нардеп.

Он отметил, что даже сейчас ТЦК может определять уклонистом лицо согласно действующему законодательству. А что касается ограничения прав каких-то, то действительно было предусмотрено в этом законе, что суд определяет соответствующие ограничения. Но их отменил Комитет.

Нардеп отметил, "по состоянию на вчера" была поддержана Комитетом правка, которая отменяет механизмы, заложенные именно в этом законе о мобилизации.

"Вопрос в том, что эта норма касалась именно действующего административного кодекса и было предложение перенести именно механизм выполнения этой нормы по ограничению в закон об административных правонарушениях. И сейчас этим Комитет и занимается", — добавил нардеп.

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