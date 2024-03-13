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Споры закончились: какие ограничения для уклонистов решил отставить Комитет

Несмотря на споры, норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена

сегодня, 12:02 comments1139
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комитет Верховной Рады отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал народный депутат, член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.

Споры закончились: какие ограничения для уклонистов решил отставить Комитет

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Комитет отклонил все дискриминационные нормы, которые были, кстати. А была оставлена норма сугубо по ограничениям управления транспортным средством. Подчеркну – ограничение управления транспортным средством", — заявил Федиенко.

На уточнение, какие именно дискриминационные правки были отклонены, он сказал, что это касается ограничений пользоваться банковскими карточками, потому что это "привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные".

"То есть, я хочу подчеркнуть, что закон выстраивается с точки зрения норм права как рамочный механизм, а механизм выполнения – это уже подзаконные документы. То есть мы должны были оставить нормы по ограничению управления, если это уклонист. И, если признано ТЦК, что он есть уклонистом. Далее думаю будет какой-то совместимый реестр с Нацполом, где, например, будет внесено, что этот человек уклонист. Как сейчас, кстати, это и есть. Или в розыске. Опять же, как сейчас, это и есть", — пояснил нардеп.

Он отметил, что даже сейчас ТЦК может определять уклонистом лицо согласно действующему законодательству. А что касается ограничения прав каких-то, то действительно было предусмотрено в этом законе, что суд определяет соответствующие ограничения. Но их отменил Комитет.

Нардеп отметил, "по состоянию на вчера" была поддержана Комитетом правка, которая отменяет механизмы, заложенные именно в этом законе о мобилизации.

"Вопрос в том, что эта норма касалась именно действующего административного кодекса и было предложение перенести именно механизм выполнения этой нормы по ограничению в закон об административных правонарушениях. И сейчас этим Комитет и занимается", — добавил нардеп. 

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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 14:05

Плевать на ваш закон от банды-власти! если меня заставят взять оружие в руки Я ЕГО ПРИМЕНЮ ПРОТИВ ВАС!!! тцк банду всех на ноль, мвс, сбу, прокуратуру, суддей всех силовиков, пограничников, депутатов, министров президентов на ноль, на передовую это первые уклонисты!!! вы такие же фашисты как и кацапы.


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