Споры закончились: какие ограничения для уклонистов решил отставить Комитет

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Кравцев Сергей
Комитет Верховной Рады отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал народный депутат, член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
На уточнение, какие именно дискриминационные правки были отклонены, он сказал, что это касается ограничений пользоваться банковскими карточками, потому что это "привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные".
Он отметил, что даже сейчас ТЦК может определять уклонистом лицо согласно действующему законодательству. А что касается ограничения прав каких-то, то действительно было предусмотрено в этом законе, что суд определяет соответствующие ограничения. Но их отменил Комитет.
Нардеп отметил, "по состоянию на вчера" была поддержана Комитетом правка, которая отменяет механизмы, заложенные именно в этом законе о мобилизации.
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Правдоруб
сегодня, 14:05
Плевать на ваш закон от банды-власти! если меня заставят взять оружие в руки Я ЕГО ПРИМЕНЮ ПРОТИВ ВАС!!! тцк банду всех на ноль, мвс, сбу, прокуратуру, суддей всех силовиков, пограничников, депутатов, министров президентов на ноль, на передовую это первые уклонисты!!! вы такие же фашисты как и кацапы.